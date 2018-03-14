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Более 40 человек... В Бресте устанавливаются личности посетителей бара «Честная пинта» - фото
15.03.2018 18:38 — Разное | Виртуальный Брест
ОВД администрации Ленинского района города Бреста устанавливаются личности указанных на фотоснимках граждан.
Около 20.50 часов 07.03.2018 находились в баре «Честная пинта», расположенном по ул. Карбышева в городе Бресте, и пострадали от распыления злоумышленниками перцового газа.
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ОВД администрации Ленинского района города Бреста устанавливаются личности указанных на фотоснимках граждан. Около 20.50 часов 07.03.2018 находились в баре «Честная...
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