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В День Конституции молодым брестчанам торжественно вручили паспорта - фото

15.03.2018 18:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня 20 лучших представителей учащейся молодежи города над Бугом, победители различных олимпиад и творческих конкурсов, отличники учёбы лидеры и активисты общественных молодежных объединений в торжественной обстановке получили документы, которые не только удостоверяют личность, но и открывают двери во взрослую жизнь. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54064.php

В День Конституции молодым брестчанам торжественно вручили паспорта - фото


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54064.php

В День Конституции молодым брестчанам торжественно вручили паспорта - фото


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54064.php

В День Конституции молодым брестчанам торжественно вручили паспорта - фото

В церемонии вручения паспортов приняли участие представители исполнительной власти города, депутатского корпуса, Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, военного комиссариата города Бреста, ветераны Великой Отечественной войны и молодежь.

Глава города Александр Рогачук поздравил присутствующих с государственным праздником — Днём Конституции, подчеркивая, что каждый из ребят наделен сегодня особыми полномочиями — быть достойными гражданами Беларуси, чтобы в дальнейшем перенять эстафету примерного служения родной стране. Равняться молодому поколению есть на кого, это не только ветераны Великой Отечественной войны, это и сегодняшнее поколение брестчан, которые развивают наш город, готовят его к грядущему тысячелетию.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54064.php

В День Конституции молодым брестчанам торжественно вручили паспорта - фото


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54064.php

В День Конституции молодым брестчанам торжественно вручили паспорта - фото

Вручая юношам и девушкам официальный документ, председатель Брестского горисполкома выразил уверенность, что день вручения паспорта запомнится им на всю жизнь.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54064.php

В День Конституции молодым брестчанам торжественно вручили паспорта - фото


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54064.php

В День Конституции молодым брестчанам торжественно вручили паспорта - фото

Председатель Брестского городского Совета депутатов Николай Красовский и представитель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Григорий Бысюк также были единодушны в своих обращениях к юным брестчанам.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54064.php

В День Конституции молодым брестчанам торжественно вручили паспорта - фото


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54064.php

В День Конституции молодым брестчанам торжественно вручили паспорта - фото

С ответным словом от имени молодежи к присутствующим обратилась Наталья Колокольникова, поблагодарив всех за оказанное доверие и пообещав трудиться на благо родного города.

Торжественным акцентом церемонии стало награждение ветеранов Великой Отечественной войны медалями «100 лет вооруженным силам Республики Беларусь». Поздравляя ветеранов военный комиссар города Бреста и Брестского района Валерий Касянюк благодарил их за подвиг и за то, что сегодня они — достойный пример для подрастающего поколения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54064.php

В День Конституции молодым брестчанам торжественно вручили паспорта - фото


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54064.php

В День Конституции молодым брестчанам торжественно вручили паспорта - фото


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54064.php

В День Конституции молодым брестчанам торжественно вручили паспорта - фото

Справочно

В преддверии Дня Конституции Республики Беларусь в нашей стране стартовала традиционная республиканская акция «Мы — граждане Беларуси». Патриотический проект существует около 10 лет и направлен на формирование активной гражданской позиции у молодёжи. Ежегодно в канун и день государственного праздника юноши и девушки страны получают главный в жизни документ – паспорт. Сегодня такой чести удостоились лучшие учащиеся города Бреста.

Организаторы мероприятия – Брестский городской исполнительный комитет и Брестский городской комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54064.php

В День Конституции молодым брестчанам торжественно вручили паспорта - фото


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54064.php

В День Конституции молодым брестчанам торжественно вручили паспорта - фото

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня 20 лучших представителей учащейся молодежи города над Бугом, победители различных олимпиад и творческих конкурсов, отличники учёбы лидеры и активисты...

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