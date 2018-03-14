|
В День Конституции молодым брестчанам торжественно вручили паспорта - фото
15.03.2018 18:38 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня 20 лучших представителей учащейся молодежи города над Бугом, победители различных олимпиад и творческих конкурсов, отличники учёбы лидеры и активисты общественных молодежных объединений в торжественной обстановке получили документы, которые не только удостоверяют личность, но и открывают двери во взрослую жизнь.
В церемонии вручения паспортов приняли участие представители исполнительной власти города, депутатского корпуса, Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, военного комиссариата города Бреста, ветераны Великой Отечественной войны и молодежь.
Глава города Александр Рогачук поздравил присутствующих с государственным праздником — Днём Конституции, подчеркивая, что каждый из ребят наделен сегодня особыми полномочиями — быть достойными гражданами Беларуси, чтобы в дальнейшем перенять эстафету примерного служения родной стране. Равняться молодому поколению есть на кого, это не только ветераны Великой Отечественной войны, это и сегодняшнее поколение брестчан, которые развивают наш город, готовят его к грядущему тысячелетию.
Вручая юношам и девушкам официальный документ, председатель Брестского горисполкома выразил уверенность, что день вручения паспорта запомнится им на всю жизнь.
Председатель Брестского городского Совета депутатов Николай Красовский и представитель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Григорий Бысюк также были единодушны в своих обращениях к юным брестчанам.
С ответным словом от имени молодежи к присутствующим обратилась Наталья Колокольникова, поблагодарив всех за оказанное доверие и пообещав трудиться на благо родного города.
Торжественным акцентом церемонии стало награждение ветеранов Великой Отечественной войны медалями «100 лет вооруженным силам Республики Беларусь». Поздравляя ветеранов военный комиссар города Бреста и Брестского района Валерий Касянюк благодарил их за подвиг и за то, что сегодня они — достойный пример для подрастающего поколения.
Справочно
В преддверии Дня Конституции Республики Беларусь в нашей стране стартовала традиционная республиканская акция «Мы — граждане Беларуси». Патриотический проект существует около 10 лет и направлен на формирование активной гражданской позиции у молодёжи. Ежегодно в канун и день государственного праздника юноши и девушки страны получают главный в жизни документ – паспорт. Сегодня такой чести удостоились лучшие учащиеся города Бреста.
Организаторы мероприятия – Брестский городской исполнительный комитет и Брестский городской комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня 20 лучших представителей учащейся молодежи города над Бугом, победители различных олимпиад и творческих конкурсов, отличники учёбы лидеры и активисты...
|
Архив (Разное)
Комментарии