Водитель повредил забор в результате ДТП и скрылся, но потерял на месте происшествия бампер с номером автомобиля

В ночь с 4 на 5 марта неизвестный водитель повредил заборное ограждение на ул. Веры Хоружей в г.Дрогичине и скрылся с места ДТП.



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Однако нарушителю не удалось остаться безнаказанным.

Сотрудники местного ОГАИ обнаружили на месте происшествия передний бампер с регистрационным знаком автомобиля и оперативно разыскали машину и водителя. Неловкий нарушитель привлечен к административной ответственности за совершение дорожно-транспортного происшествия и оставление места ДТП.