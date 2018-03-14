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Водитель повредил забор в результате ДТП и скрылся, но потерял на месте происшествия бампер с номером автомобиля
15.03.2018 18:38 — Разное | Виртуальный Брест
В ночь с 4 на 5 марта неизвестный водитель повредил заборное ограждение на ул. Веры Хоружей в г.Дрогичине и скрылся с места ДТП.
Сотрудники местного ОГАИ обнаружили на месте происшествия передний бампер с регистрационным знаком автомобиля и оперативно разыскали машину и водителя. Неловкий нарушитель привлечен к административной ответственности за совершение дорожно-транспортного происшествия и оставление места ДТП.
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Водитель повредил забор в результате ДТП и скрылся, но потерял на месте происшествия бампер с номером автомобиля
В ночь с 4 на 5 марта неизвестный водитель повредил заборное ограждение на ул. Веры Хоружей в г.Дрогичине и скрылся с места ДТП. Однако нарушителю не удалось...
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