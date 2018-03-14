Республика Польша: большинство иностранцев с Востока избегают наказания

В прошлом году фоторадары в Польше зарегистрировали более одного миллиона нарушений ПДД. Однако не все нарушители были наказаны. Большинство иностранцев с Востока избегают наказания.



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Так, в 2017 году в Польшу въехало более 10 миллионов украинцев, 3,6 миллиона белорусов и 1,5 миллиона россиян. За этот период камеры скорости зафиксировали 973 тыс. нарушений, из которых почти 80 тыс. нарушений числится за автомобилями, зарегистрированными за пределами Европейского Союза. В основном, это автомобили из Украины, Беларуси и России.

- Польские законы не предусматривают возможность оштрафовать иностранца из-за пределов ЕС, нарушение которого зафиксировано фоторадаром. Средняя сумма штрафа составляет 250 злотых (140 белорусских рублей, прим.ред), что составляет почти 18,5 млн. злотых дохода в государственный бюджет (10,6 млн. бел. рублей), - сообщает польское издание moto.pl .

В случае с водителями, которые являются гражданами Европейского Союза, дела обстоят проще. Их легче отслеживать благодаря потоку данных между странами-членами ЕС.

На польских дорогах работает 400 фоторадаров, принадлежащих Главной инспекции дорожного движения, а также 200 камер, контролирующих проезд на запрещающий сигнал светофора. Этого достаточно, чтобы многие польские лихачи снимали ногу с педали газа. Однако водители из Украины и Беларуси часто игнорируют правила дорожного движения, потому что знают, что наказание отсутствует. Если, конечно, они не задержаны полицией во время нарушения.

Проблема существует уже много лет, но она может быть легко исправлена. Все, что для этого нужно - это доступ пограничникам к данным из системы фоторадаров. Тогда водителям с неоплаченными "письмами счастья" не разрешат въезжать в Польшу. Однако, чтобы сделать это возможным, необходимо реализовать соответствующие правила.