В Беларуси будут судить россиянина, который травмировал своего брата, совершив ДТП за рулем Renault Duster - фото

Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело по факту нарушения ПДД и правил эксплуатации транспортных средств 58-летним гражданином России.



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Напомним, что ДТП он совершил утром 31 декабря 2017 года у деревни Озаричи Пинского района.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Предварительное расследование установило, что обвиняемый в тот день в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем и двигался по автодороге Озаричи - Соколовка - Клетная со скоростью около 70 км/ч, пишет "Медиа-Полесье". На переднем пассажирском сиденье находился не пристегнутый ремнем безопасности брат водителя.



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Вблизи деревни Озаричи, на перекрестке с автодорогой Ивацевичи - Пинск - Столин водитель съехал в кювет, где совершил наезд на придорожное дерево. В результате ДТП пассажир получил тяжкие телесные повреждения.



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Россиянину предъявлено обвинение в совершении преступления по ч.4 ст. 317 УК РБ "Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим ТС в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения".



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Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.



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Обвиняемый находится под стражей.