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В Беларуси будут судить россиянина, который травмировал своего брата, совершив ДТП за рулем Renault Duster - фото

15.03.2018 18:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело по факту нарушения ПДД и правил эксплуатации транспортных средств 58-летним гражданином России.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54061.php

В Беларуси будут судить россиянина, который травмировал своего брата, совершив ДТП за рулем Renault Duster - фото

Напомним, что ДТП он совершил утром 31 декабря 2017 года у деревни Озаричи Пинского района.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Предварительное расследование установило, что обвиняемый в тот день в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем и двигался по автодороге Озаричи - Соколовка - Клетная со скоростью около 70 км/ч, пишет "Медиа-Полесье". На переднем пассажирском сиденье находился не пристегнутый ремнем безопасности брат водителя.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54061.php

В Беларуси будут судить россиянина, который травмировал своего брата, совершив ДТП за рулем Renault Duster - фото


Вблизи деревни Озаричи, на перекрестке с автодорогой Ивацевичи - Пинск - Столин водитель съехал в кювет, где совершил наезд на придорожное дерево. В результате ДТП пассажир получил тяжкие телесные повреждения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54061.php

В Беларуси будут судить россиянина, который травмировал своего брата, совершив ДТП за рулем Renault Duster - фото


Россиянину предъявлено обвинение в совершении преступления по ч.4 ст. 317 УК РБ "Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим ТС в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54061.php

В Беларуси будут судить россиянина, который травмировал своего брата, совершив ДТП за рулем Renault Duster - фото


Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54061.php

В Беларуси будут судить россиянина, который травмировал своего брата, совершив ДТП за рулем Renault Duster - фото

Обвиняемый находится под стражей.

 
 
Ссылка на источник 56
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Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело по факту нарушения ПДД и правил эксплуатации транспортных средств 58-летним гражданином России. ...

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