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В Беларуси будут судить россиянина, который травмировал своего брата, совершив ДТП за рулем Renault Duster - фото
15.03.2018 18:38 — Разное | Виртуальный Брест
Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело по факту нарушения ПДД и правил эксплуатации транспортных средств 58-летним гражданином России.
Напомним, что ДТП он совершил утром 31 декабря 2017 года у деревни Озаричи Пинского района.
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Предварительное расследование установило, что обвиняемый в тот день в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем и двигался по автодороге Озаричи - Соколовка - Клетная со скоростью около 70 км/ч, пишет "Медиа-Полесье". На переднем пассажирском сиденье находился не пристегнутый ремнем безопасности брат водителя.
Обвиняемый находится под стражей.
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В Беларуси будут судить россиянина, который травмировал своего брата, совершив ДТП за рулем Renault Duster - фото
Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело по факту нарушения ПДД и правил эксплуатации транспортных средств 58-летним гражданином России. ...
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