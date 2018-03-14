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Весеннее половодье в Брестской области ожидается на уровне среднемноголетних значений

15.03.2018 18:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Весеннее половодье в Брестской области ожидается на уровне среднемноголетних значений, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель группы гидрологии ГУ "Брестоблгидромет" Михаил Козырев.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54059.php

Весеннее половодье в Брестской области ожидается на уровне среднемноголетних значений

По прогнозам синоптиков, интенсивность паводка в регионе будет в пределах среднемноголетних величин.

"Снежный покров всю зиму был неустойчивым, большую часть зимы и вовсе отсутствовал. Из-за этого к весеннему половодью образовались малые снегозапасы. Снег тает, но его очень мало, поэтому воды в реки поступает немного. Соответственно половодье началось, но уровни его небольшие", - прокомментировал ситуацию главный гидролог области.

В Столинском районе на гидропосту Викоровичи уровень воды в самой паводкоопасной реке Горынь сейчас составляет 395 см. При этом выход воды на пойму наблюдается при отметке в 450 см. "Аналогичные процессы происходят на территории Украины, откуда к нам поступает вода", - заметил специалист. На реке Западный Буг (гидропост Пшычев, Польша) уровень воды составляет 282 см. Подтопления близкорасположенной к реке деревни Непли Брестского района происходят при подъеме воды до 470 см. Также далеко до выхода из берегов Припяти в районе моста Любанский у Пинска.

Сейчас в восточной части области в бассейне Припяти идет процесс разрушения льда, на отдельных притоках наблюдаются остаточные забереги. В западной части региона реки практически очистились ото льда.

 
 
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Весеннее половодье в Брестской области ожидается на уровне среднемноголетних значений, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель группы гидрологии ГУ...

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