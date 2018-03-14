В Минске проверят качество питания офисных работников

В Минске пройдет масштабная инициатива по повышению качества питания вне дома «Здорово перекусить с Exponenta». На первом этапе врачи-диетологи посетят офисы крупных компаний и проверит, насколько полезны ссобойки и обеды офисных работников. Социальный проект реализует производитель обогащенных белком напитков Exponenta.

Необычная инициатива пройдет с 20 по 30 марта. Специалисты побывают в офисах известных столичных компаний. Каждый желающий сможет бесплатно проконсультироваться у диетолога, пройти биоимпедансный анализ и сформировать рацион питания, исходя из индивидуальных особенностей организма. Диетолог также проверит ссобойки сотрудников, в том числе насколько они калорийны и сбалансированы по соотношению белков, жиров и углеводов. Также пройдет круглый стол по основам здорового питания в формате «вопрос-ответ».

«Ревизия» офисных ссобоек затронет компании из разных отраслей. Это позволит собрать данные о качестве офисного питания и изучить основные проблемы. Помимо ссобоек, специалисты проверят качество обеденных комплексов – в тех случаях, если в офисах действуют собственные столовые или практикуется доставка еды. В последующем будут подготовлены рекомендации и лайфхаки по повышению качества офисного питания.

Сложности с качественным питанием вне дома испытывают более половины белорусов. «Всё больше людей питаются всухомятку или перебиваются фастфудом и тем самым разрушают свой рацион, что рано или поздно может привести к ухудшению здоровья. Причем многие готовы изменить свой подход, но не знают, как это возможно в условиях сидящего образа жизни и постоянного цейтнота. Данный проект как раз и призван выявить проблемы, показать, как можно правильно питаться и какими могут быть здоровые перекусы», – отметили представители Exponenta.

Среди последствий неправильного питания – склонность к ожирению, риск сердечно-сосудистых заболеваний и снижение иммунитета. По оценкам специалистов, число страдающих лишним весом в Беларуси неуклонно растет.

«Проблема ожирения, действительно, существует, и во многом она вызвана ошибками в рационе питания человека. Именно на работе происходит основной прием пищи – обед, который нередко отсутствует – вместо него отдается предпочтение бесконечным перекусам в течение рабочего дня, причем далеко не всегда здоровой пищей. В результате постепенно увеличивается калорийность рациона питания сверх необходимых для организма потребностей, что и приводит к избыточной массе тела и ожирению, – пояснила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Надежда Рябова. – В целом, белорусы употребляют с пищей большое количество жиров и простых углеводов, но при этом снижают потребление белка, который жизненно необходим организму. Его можно восполнить с помощью нежирного мяса, птицы, рыбы, морепродуктов и молочных продуктов, в том числе на основе сыворотки, таких как Exponenta Active».

Cбалансированное питание предполагает соотношение белков, жиров и углеводов в пропорции 1:1:4. «Но реальность такова, что белорусы обычно на 4,1 углевода получают от 0,1 до 0,5 белка. Тенденция к жирной и углеродной пище усиливается, и это особенно актуально для офисных работников. ЗОЖ-напитки Exponenta как раз и призваны это исправить, так как богаты сывороточным белком, а именно он содержит большинство незаменимых аминокислот», – добавил главный технолог компании-производителя Михаил Глушаков.

Полезные свойства белковых продуктов при снижении лишнего веса и профилактики болезней сосудов и сердца доказал Институт физиологии НАН Беларуси. Предклиническое исследование показало, что напитки Exponenta наращивают мышечную ткань без накопления подкожно-жировой клетчатки и снижают уровень холестерина в крови.