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Одноклассники запустили видеозвонки с демонстрацией экрана

15.03.2018 17:45 — Разное | БДГ  
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Пользователи Одноклассников теперь могут показать экран своего компьютера во время видеозвонка. Новая возможность позволит совместно с друзьями и родными просмотреть фотографии или видео, обсудить с коллегами презентацию, получить техническую помощь и многое другое.

Демонстрация экрана в видеозвонках работает в веб-версии социальной сети – в браузерах Google Chrome версии 65 и новее и Firefox 52 и новее. Вскоре возможность также появится в мобильном приложении ОК на Android.

Включить демонстрацию экрана можно с помощью кнопки «Транслировать экран» еще на этапе дозвона, чтобы собеседник сразу увидел транслируемый контент. При этом пользователи могут выбрать: транслировать весь экран или какую-то из открытых программ.

В браузере Google Chrome при первом использовании потребуется установка дополнения. В Firefox функция работает без установки дополнений. В скором времени планируется включить возможность трансляции экрана для браузеров Opera, Amigo и «Яндекс.Браузера».

Одноклассники перезапустили собственные голосовые и видеозвонки в марте 2018 года. Пользователи получили возможность звонить своим родным и близким с любого устройства: из веб-версии соцсети без дополнительного ПО и с помощью мобильных приложений ОК на Android и iOS. С помощью искусственного интеллекта параметры звонка настраиваются автоматически, что позволяет сократить время установки соединения и улучшить качество связи. Благодаря динамически обучающейся нейросети качество звонков адаптируется к конкретным условиям и повышается с каждым новым совершенным звонком.

 
 
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Пользователи Одноклассников теперь могут показать экран своего компьютера во время видеозвонка.

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