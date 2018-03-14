Белорусы-гастарбайтеры в 2017 году перевели из-за границы на родину больше 1 миллиарда долларов

Белорусы в 2017 году получили из-за границы личные переводы на 1 миллиард 55,7 миллиона долларов, сообщает Нацбанк. Эта сумма почти на 190 миллионов долларов больше, чем за 2016-й, и на 203,7 миллиона меньше, чем в 2015-м.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Чистая оплата труда (за вычетом выплаченных подоходных налогов и трат на дорогу) составила в прошлом году 420,9 миллиона долларов. Это на 92,8 миллиона долларов больше, чем за 2016 год. Денежные переводы работающих составили за прошлый год составили 526,8 миллиона долларов.

Как поясняет регулятор, под личные переводы подпадают не только суммы, которые пришли электронным платежом, но также деньги и товары, которые перевозятся через границу. То есть в статистику могут быть не включены, например, те суммы, которые белорусы лично привезли из России. Напомним, чаще всего белорусы, по статистике, отправляются на заработки в Россию.

По данным выборочного обследования домашних хозяйств для изучения проблем занятости населения, в 2017 году численность белорусов, работавших за пределами республики (до 1 года), составила 83 тысячи человек (в 2016 году — 59,5 тыс. человек), из них 83,9% трудились в России, сообщает Белстат.

При этом за границу в прошлом году белорусы отправили 116,7 миллиона личных переводов (годом ранее — 111,1 миллиона долларов). Чистая оплата труда составила 18,9 миллиона долларов (в 2016-м — 18 миллионов), денежные переводы работающих — 49,7 миллиона долларов (годом ранее — 49,9 миллиона долларов).

Справка FINANCE.TUT.BY. Личные переводы определяются как сумма текущих и капитальных трансфертов в денежной или натуральной форме между домашними хозяйствами-резидентами и домашними хозяйствами-нерезидентами плюс оплата труда работников (без учета налогов и отчислений на социальные нужды, выплаченных в стране найма), минус расходы на транспорт и поездки, связанные с работой за границей. То есть личные переводы включают все трансферты между домашними хозяйствами и чистую оплату труда работников-нерезидентов.