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Белорусы-гастарбайтеры в 2017 году перевели из-за границы на родину больше 1 миллиарда долларов
Белорусы в 2017 году получили из-за границы личные переводы на 1 миллиард 55,7 миллиона долларов, сообщает Нацбанк. Эта сумма почти на 190 миллионов долларов больше, чем за 2016-й, и на 203,7 миллиона меньше, чем в 2015-м.
Чистая оплата труда (за вычетом выплаченных подоходных налогов и трат на дорогу) составила в прошлом году 420,9 миллиона долларов. Это на 92,8 миллиона долларов больше, чем за 2016 год. Денежные переводы работающих составили за прошлый год составили 526,8 миллиона долларов.
Как
По данным выборочного обследования домашних хозяйств для изучения проблем занятости населения, в 2017 году численность белорусов, работавших за пределами республики (до 1 года),
При этом за границу в прошлом году белорусы отправили 116,7 миллиона личных переводов (годом ранее — 111,1 миллиона долларов). Чистая оплата труда составила 18,9 миллиона долларов (в 2016-м — 18 миллионов), денежные переводы работающих — 49,7 миллиона долларов (годом ранее — 49,9 миллиона долларов).
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Сумма личных переводов в прошлом году была почти на 190 миллионов долларов больше, чем в 2016-м.
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