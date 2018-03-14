Норвежский биатлонист Л`Абе-Лунд выиграл спринт, опередив Бё и Фуркада

Норвежский биатлонист Хенрик Л`Абе-Лунд сенсационно выиграл спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене.



Reuters

Л`Абе-Лунд (0+0) покидал стрельбу вторым, но смог опередить на последнем круге Йоханнеса Бё (0+1). Третье место занял терявший палку и падавший на последнем круге Мартен Фуркад (0+0). Он на 0,2 секунды опередил австрийца Юлиана Эберхард (0+1).

Сергей Бочарников (1+1) стал 38-м, Роман Елетнов (1+1) - 44-м, Антон Смольский (1+1) - 53-м, Максим Воробей (0+2) - 75-м.

В субботу по итогам спринта пройдет гонка преследования, а воскресенье белорусская четверка примет участие в эстафете.