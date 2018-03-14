ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Норвежский биатлонист Л`Абе-Лунд выиграл спринт, опередив Бё и Фуркада

15.03.2018 18:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Норвежский биатлонист Хенрик Л`Абе-Лунд сенсационно выиграл спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене.


Reuters

Л`Абе-Лунд (0+0) покидал стрельбу вторым, но смог опередить на последнем круге Йоханнеса Бё (0+1). Третье место занял терявший палку и падавший на последнем круге Мартен Фуркад (0+0). Он на 0,2 секунды опередил австрийца Юлиана Эберхард (0+1).

Сергей Бочарников (1+1) стал 38-м, Роман Елетнов (1+1) - 44-м, Антон Смольский (1+1) - 53-м, Максим Воробей (0+2) - 75-м.

В субботу по итогам спринта пройдет гонка преследования, а воскресенье белорусская четверка примет участие в эстафете.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Норвежский биатлонист Хенрик Л`Абе-Лунд сенсационно выиграл спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Проект понравился мэру". В Минске открылась рижская выставка за сотни тысяч евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика