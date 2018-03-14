По возвращении Кирилла Релиха в Минск из Сан-Антонио, где 11 марта он одержал победу в поединке за звание чемпиона мира по версии WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), в Белорусском государственном университете физической культуры прошло чествование боксера и его пресс-конференция. В подарок от патронов отечественного бокса Релих получил швейцарские часы с гравировкой и стильную боксерскую перчатку в виде медведя за авторством дизайнера Ивана Айплатова.





Право на чемпионский пояс Кирилл Релих по прозвищу Сумасшедшая Пчела оспаривал с кубинцем Рансесом Бартелеми. По итогам 12-раундового боя судьи единогласным решением признали преимущество белоруса по очкам — 117:110, 118:109, 118:109.

Нынешний успех стал для Релиха реваншем за поражение в мае 2017 года, которое было отмечено сомнительными судейскими решениями и ударами Бартелеми ниже пояса. Поражение от Релиха стало для кубинца первым в профессиональной карьере. Из 26 побед 13 Бартелеми добыл нокаутом.

— Подготовка к бою шла очень долго и напряженно — сначала в Беларуси, а затем в Майами, — рассказал Релих. — Тренировочный лагерь прошел хорошо. Отличная обстановка была, комфортно себя чувствовал. Меня могут насторожить именно бытовые вещи и отношения в коллективе, но никак не нагрузки во время тренировок.

Перебоксировать кубинца — дорогого стоит. Никто не давал мне шансов с такой стратегией. Советовали выходить в ринг и ломать соперника. Я же доказал, что и кубинца можно переработать. Рад, что еще сказать! Труд стольких лет прошел не зря. Цель, к которой шел 20 лет, достигнута. Сейчас будет вестись работа по объединению титулов, проведению отличных боев с хорошими боксерами. Этим займутся мои менеджеры.





После победы над Бартелеми Релих выкрикнул в телевизионную камеру фразу «Беларусь, я — чемпион!».

— Почему эти слова? — спрашиваем у Кирилла.

— Я белорус до моза костей. Много предложений поступало по смене места жительства и гражданства. Я же люблю свою страну. Надеюсь, Беларусь тоже меня услышала, и что-нибудь да изменится.

— В Беларуси ценят олимпийские медали. Наши чемпионки Игр в Пхенчхане получили от президента поздравительные телеграммы, позже встретились с главой государства, также им полагаются солидные призовые. Чувствуете ли вы, что ваша победа нужна стране?

— Даже не знаю, как ответить. Пока что я абсолютно ничего не почувствовал, как и все эти годы, что занимаюсь профессиональным боксом. От государства у меня никакой поддержки нет. Все только лишь в моих руках. Посмотрим, что будет дальше.











По словам председателя Белорусской федерации любительского бокса Дмитрия Тихомолова, вскоре после победы Релиха ему позвонил Максим Рыженков, первый заместитель главы администрации президента, а затем и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. 14 марта Тихомолов был на совещании у Ковальчука, на котором предложил, как отметить заслуги Релиха. Например, путем присвоения боксеру звания заслуженного мастера спорта, проведения чествования в его честь в Минспорта, организации встреч с коллективами крупных предприятий и отдельно с Александром Лукашенко.

— Распоряжения даны, а что там дальше будет, я пока сказать не могу, — добавил Дмитрий Павлович.

— Тихомолов вас, как чемпиона WBA, ставит на одну ступень с Мохаммедом Али. Что думаете?

— Это все ерунда! — уверен Релих. — Чемпионов мира много, они меняются очень быстро. Моя цель — защищать титул и объединять их. Не хотелось бы стать одноразовым чемпионом.

— Какое у вас отношение к поясу? Спали в нем? Примеряли на своих детях?

— На этой пресс-конференции только во второй раз достал его из чемодана. Дома жене показал, а затем поставил в шкаф. Титул — хорошо, но звездной болезни у меня нет. Я сделал то, что умею. Знаю, чего можно достичь, если усердно работать.

Отметим, что Кирилл Релих — первый белорусский чемпион мира в профессиональном боксе с 2006 года, когда титул впервые в белорусской истории завоевал тяжеловес Сергей Ляхович, победивший именитого американца Леймона Брюстера.



В 2014 году Кирилл Релих стал тренироваться под руководством экс-чемпиона мира британца Рикки Хаттона (на фото справа). Постоянным наставником Релиха является действующий белорусский боксер Сергей Рабченко. Фото: Reuters

Добыть чемпионский пояс Релиху удалось после пересмотра принципов подготовки боксеров-профессионалов в Беларуси. Влияние на это оказал экс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Рикки Хаттон.

— Я спросил у этого великого чемпиона: «Почему мы не дотягиваем? Почему у нас немножко не получается на высшем уровне?» — вспоминает председатель Белорусской федерации профессионального бокса Геннадий Наркевич. — Рикки посоветовал отдать ему ребят. Наши будущие чемпионы тренировались у него. Процесс был трудным, так как британские и советские методики подготовки во многом не совпадали. Британцы полюбили белорусов за их целеустремленность.

К бою-реваншу с Рансесом Бартелеми Кирилла Релиха готовили тренер по физподготовке Денис Тарасевич (Беларусь), тренеры по боксу Сергей Рабченко (Беларусь), Чика Ривас и Норман Уилсон (оба — США). Ривас и Уилсон раньше входили в команду Бартелеми.



Фото: Reuters

Тот факт, что пресс-конференция Кирилла Релиха проходила в Музее истории бокса им. В.В.Ботвинника в стенах БГУФК, символично. Релих является студентом этого университета.

— Приостановил учебу, — признался 28-летний уроженец Барановичей. — Взял академический отпуск, уже второй по счету на втором курсе. Почему? Из-за стрессов на зачетах и экзаменах.

В активе Релиха 22 победы в 24 поединках на профессиональном ринге, из них 19 нокаутом.