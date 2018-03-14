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УЕФА открыл дело в отношении турецкого клуба из-за кота
УЕФА открыл дело в отношении «Бешикташа» по итогам ответного домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии», информирует официальный
Встреча прошла 14 марта в Стамбуле и завершилась со счетом 3:1 в пользу немецкого клуба.
Один из пунктов, по которым обвиняется «Бешикташ», касается организации матча. В частности, виной этому послужил кот, выбежавший на поле. Судья Майкл Оливер был вынужден ненадолго приостановить матч.
Дело будет рассмотрено УЕФА 31 мая.
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УЕФА открыл дело в отношении "Бешикташа" по итогам ответного домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии".
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