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УЕФА открыл дело в отношении турецкого клуба из-за кота

15.03.2018 21:17 — Разное | Tut.by  
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УЕФА открыл дело в отношении «Бешикташа» по итогам ответного домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии», информирует официальный сайт УЕФА.

Встреча прошла 14 марта в Стамбуле и завершилась со счетом 3:1 в пользу немецкого клуба.

Один из пунктов, по которым обвиняется «Бешикташ», касается организации матча. В частности, виной этому послужил кот, выбежавший на поле. Судья Майкл Оливер был вынужден ненадолго приостановить матч.

​Дело будет рассмотрено УЕФА 31 мая.

 
 
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УЕФА открыл дело в отношении "Бешикташа" по итогам ответного домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии".

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