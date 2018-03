УЕФА открыл дело в отношении турецкого клуба из-за кота

УЕФА открыл дело в отношении «Бешикташа» по итогам ответного домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии», информирует официальный сайт УЕФА.

Встреча прошла 14 марта в Стамбуле и завершилась со счетом 3:1 в пользу немецкого клуба.

Один из пунктов, по которым обвиняется «Бешикташ», касается организации матча. В частности, виной этому послужил кот, выбежавший на поле. Судья Майкл Оливер был вынужден ненадолго приостановить матч.