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"Юность" с волевой победы стартовала в полуфинальной серии Кубка президента

15.03.2018 21:02 — Разное | Tut.by  
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Хоккеисты минской «Юности» с победы стартовали в полуфинальной серии плей-офф экстралиги чемпионата Беларуси.

15 марта на льду «Чижовка-Арены» за 4 минуты до конца третьего периода украинский легионер «Юности» Андрей Михнов забросил решающую шайбу, удачно сыграв на добивании после броска Александра Когалева с нулевого угла.

«Юность-Минск» — «Шахтер-Солигорск» — 4:3 (1:0, 0:3, 3:0).

Выиграв первый период, минчане затем провалили вторую двадцатиминтуку, пропустив три шайбы кряду. Однако в заключительной трети команда Михаила Захарова сумела не только отыграться, но и выйти вперед.

В концовке штаб «Шахтера» заменил голкипера шестым полевым игроком и устроил отчаянный штурм хозяйских ворот. Но «Юность» сумела выстоять.

Таким образом, «Юность» захватила лидерство в полуфинальной серии Кубка президента.

Следующие поединки противостояния намечены на 16 марта (в Минске), 19, 20 марта (в Солигорске) и, если потребуется, 22 (в Минске), 24 (в Солигорске), 26 марта (в Минске).

В другой полуфинальной серии сражаются победитель регулярного сезона гродненский «Неман» и молодечненский фарм-клуб минского «Динамо».

Ход серии: «Неман-Гродно» — «Динамо-Молодечно» — 2:0 (3:2 2ОТ, 5:0).

Противостояния в плей-офф Кубка президента проходят до 4 побед одной из команд.

Следующие матчи серии «Немана» (1-е место в регулярном сезоне) и «Динамо-Молодечно» (5-е) запланированы на 17, 18 марта (в Молодечно) и, если потребуется, 21 (в Гродно), 23 (в Молодечно), 25 марта (в Гродно).

Финальная серия запланирована на 28, 29 марта, 1, 2, 4, 6, 8 апреля.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Хоккеисты минской "Юности" с победы стартовали в полуфинальной серии плей-офф экстралиги чемпионата Беларуси.

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