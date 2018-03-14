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ГАИ Могилева ищет водителя Mercedes, который устроил дрифт на Площади Славы
Госавтоинспекция Могилева разыскивает водителя легкового автомобиля Mercedes, который устроил дрифт на Площади Славы, для того, чтобы привлечь его к ответственности. Об этом
«Следует отметить, что участок проезжей части, по которой проезжает Mercedes на видео, не является территорией мемориального комплекса „Борцам за Советскую власть“ на Площади Славы в Могилеве и относится к дороге для движения свадебных кортежей возле городского ЗАГСа. Несмотря на это, конечно же существует и моральная сторона вопроса», — отметили в ГАИ.
По результатам проверки действиям водителя будет дана правовая оценка.
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"Участок проезжей части, по которой проезжает Mercedes на видео, не является территорией мемориального комплекса. Несмотря на это, существует и моральная сторона...
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