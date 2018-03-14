ГАИ Могилева ищет водителя Mercedes, который устроил дрифт на Площади Славы

Госавтоинспекция Могилева разыскивает водителя легкового автомобиля Mercedes, который устроил дрифт на Площади Славы, для того, чтобы привлечь его к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.

В ГАИ отметили, что предварительно в действиях водителя усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.14 ч. 6 КоАП Беларуси за нарушение пункта 7.1.3. Правил дорожного движения (невыполнение лицом, управляющим транспортным средством требований дорожных знаков) в данном случае — знаков, ограничивающих въезд на площадь Славы, что предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до пяти базовых величин — то есть до 122,5 рубля.

«Следует отметить, что участок проезжей части, по которой проезжает Mercedes на видео, не является территорией мемориального комплекса „Борцам за Советскую власть“ на Площади Славы в Могилеве и относится к дороге для движения свадебных кортежей возле городского ЗАГСа. Несмотря на это, конечно же существует и моральная сторона вопроса», — отметили в ГАИ.

По результатам проверки действиям водителя будет дана правовая оценка.