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«Белпочта» начала присылать SMS о приходе посылок из Китая
РУП «Белпочта» внедрила новый сервис по информированию граждан о поступлении в отделения посылок из-за рубежа.
Если номер мобильного указан в почтовом отправлении, ему на телефон придет смс-сообщение.
Вместе с улучшением сервиса обслуживания «Белпочта» ввела с 1 февраля нынешнего года плату за хранение почтовых отправлений, находящихся в отделении более 7 суток.
Каждый день после этого получатель будет платить 36 копеек за хранение.
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РУП «Белпочта» внедрила новый сервис по информированию граждан о поступлении в отделения посылок из-за рубежа. Если номер мобильного указан в почтовом...
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