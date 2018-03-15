«Белпочта» начала присылать SMS о приходе посылок из Китая

РУП «Белпочта» внедрила новый сервис по информированию граждан о поступлении в отделения посылок из-за рубежа.

Если номер мобильного указан в почтовом отправлении, ему на телефон придет смс-сообщение.

Вместе с улучшением сервиса обслуживания «Белпочта» ввела с 1 февраля нынешнего года плату за хранение почтовых отправлений, находящихся в отделении более 7 суток.

Каждый день после этого получатель будет платить 36 копеек за хранение.