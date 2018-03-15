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«Белпочта» начала присылать SMS о приходе посылок из Китая

15.03.2018 19:41 — Разное | БДГ  
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РУП «Белпочта» внедрила новый сервис по информированию граждан о поступлении в отделения посылок из-за рубежа.

Если номер мобильного указан в почтовом отправлении, ему на телефон придет смс-сообщение.

Вместе с улучшением сервиса обслуживания «Белпочта» ввела с 1 февраля нынешнего года плату за хранение почтовых отправлений, находящихся в отделении более 7 суток.

Каждый день после этого получатель будет платить 36 копеек за хранение.

 
 
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РУП «Белпочта» внедрила новый сервис по информированию граждан о поступлении в отделения посылок из-за рубежа. Если номер мобильного указан в почтовом...

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