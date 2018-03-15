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Призыв военнообязанных начался в Беларуси в связи с проверкой ВС
Из запаса призывают военнослужащих в связи с проверкой Вооруженных сил в стране.
В Минске за одни сутки было призвано из запаса свыше 300 военнообязанных.
Пресс-служба Министерства обороны 15 марта
В рамках предстоящей проверки боевой готовности ВС пройдет поставка вооружения военной техники со складов и баз Минобороны.
По словам военного комиссара Заводского района Минска Александра Высоцкого, формируются команды и отправляются в воинские части.
«Настроение у военнообязанных приподнятое, они понимают необходимость происходящего и готовы к добросовестному исполнению обязанностей», - отметил комиссар.
Также в рамках проводимых мероприятий запланирована поставка вооружения, военной и специальной техники с арсеналов, баз и складов Министерства обороны.
Напомним, 12 марта в Беларуси по поручению президента госсекретариат службы безопасности начал
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Из запаса призывают военнослужащих в связи с проверкой Вооруженных сил в стране. В Минске за одни сутки было призвано из запаса свыше 300 военнообязанных.
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