Призыв военнообязанных начался в Беларуси в связи с проверкой ВС

Из запаса призывают военнослужащих в связи с проверкой Вооруженных сил в стране.

В Минске за одни сутки было призвано из запаса свыше 300 военнообязанных.

Пресс-служба Министерства обороны 15 марта сообщает о том, что в одно из соединений Борисовского гарнизона должны прибыть 2000 человек.

В рамках предстоящей проверки боевой готовности ВС пройдет поставка вооружения военной техники со складов и баз Минобороны.

По словам военного комиссара Заводского района Минска Александра Высоцкого, формируются команды и отправляются в воинские части.

«Настроение у военнообязанных приподнятое, они понимают необходимость происходящего и готовы к добросовестному исполнению обязанностей», - отметил комиссар.

Также в рамках проводимых мероприятий запланирована поставка вооружения, военной и специальной техники с арсеналов, баз и складов Министерства обороны.