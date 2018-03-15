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Доходы населения в январе увеличились на 7,8%

15.03.2018 19:02 — Разное | БДГ  
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Реальные располагаемые денежные доходы жителей Беларуси в январе 2018 года выросли по сравнению с январем минувшего года увеличились на 7,8%.

Об этом сообщается на сайте Национального статистического комитета Беларуси.

По информации Белстата, в январе реальные доходы белорусов резко увеличились на 2,4%.

В январе в общем объеме доходов оплата труда заняла 63,6%, доходы от предпринимательской и другой деятельности — 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и т.д.) — 24,5%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,5%.

Напомним, что в январе 2017-го реальные располагаемые денежные доходы белорусов упали на 4,5%, а в 2016-го — на 5,1%.

При этом в 2016 году реальные доходы белорусов показали самое сильное падение за последние 10 лет (на 6,9%).

 
 
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Реальные располагаемые денежные доходы жителей Беларуси в январе 2018 года выросли по сравнению с январем минувшего года увеличились на 7,8%.

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