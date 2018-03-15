Гончаренко вывел ЦСКА в четвертьфинал Лиги Европы, лидер чемпионата России пропустил дома 5 голов

15 марта прошли ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы.



Фото: fcdynamo.kiev.ua

Лидер премьер-лиги чемпионата России московский «Локомотив» потерпел дома разгромное поражение от испанского «Атлетико» — 1:5. А по сумме двух встреч, с учетом разгрома в Мадриде (0:3), «Локомотив» уступил испанской команде с общим счетом 1:8.

Киевское «Динамо» под руководством бывшего наставника сборной Беларуси Александра Хацкевича после обнадеживающей ничьей в Риме с «Лацио» (2:2) в домашней встрече в столице Украины потерпело поражение со счетом 0:2 и выбыло из турнира.

Вылетел из Лиги Европы и самый богатый российский клуб питерский «Зенит». После выездного поражения (1:2) от германского «РБ Лейпцига» в ответной встрече в Санкт-Петербурге дружина с берегов Невы сыграла вничью — 1:1.

Французский «Марсель» после домашней победы (3:1) над испанским «Атлетиком» из Бильбао оказался сильнее и в гостях — 2:1.

В дуэли португальского «Спортинга» из Лиссабона и чешской «Виктории-Пльзень» оба матча в основное время завершились со счетом 2:0. В Португалии выиграл «Спортинг», а в Чехии сильнее оказалась «Виктория». В ответной игре было назначено дополнительное время, и оно принесло успех «Спортингу» — мяч на исходе первого овертайма забил Родриго Батталья. Таким образом, по итогам двух матчей (2:0, 1:2) с общим счетом 3:2 верх взял «Спортинг», который шагнул в четвертьфинал.

«Лион» (Франция) — ЦСКА (Россия) — 2:3.

«Лион»: Лопеш, Тете, Марсал (Менди, 70), Марсело, Дьякаби, Тусар, Ферри (Маолида, 68), Ндомбеле, Мариано Диас, Корне, Депай (Траоре, 66).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, В. Березуцкий (Щенников, 46), Игнашевич, А. Березуцкий, Кучаев, Дзагоев (Гордюшенко, 90), Натхо, Вернблум, Головин, Муса (Витиньо, 73).

Голы: 0:1 — Головин (39, пас — Дзагоев), 1:1 — Корне (58, пас — Ферри), 1:2 — Муса (60, пас — Набабкин), 1:3 — Вернблум (65, пас — Кучаев), 2:3 — Мариано Диас (71, пас — Траоре).

Предупреждения: Мариано Диас (78) — Набабкин (13), Муса (36).

Удары: 17−12.

Удары в створ ворот: 11−6.

Владение мячом: 50%-50%.

Первый матч в Москве завершился победой «Лиона» (1:0), а по сумме двух поединков счет оказался равным — 3:3. Однако ЦСКА под руководством белорусских тренеров Виктора Гончаренко и Александра Ермаковича вышел в следующий раунд благодаря большему числу мячей, забитых в гостях.

Армейцы извлекли уроки из домашней проигранной встречи и в ответной дуэли выглядели намного увереннее.

Выиграв первый тайм, москвичи пропустили быстрый мяч во втором. Причем взятие ворот выглядело спорным. Очень похоже на то, что Жордан Ферри, перед тем как сделать голевой прострел в штрафную площадь, упустил мяч за пределы поля. Но находившийся рядом судья этого почему-то не увидел.

Впрочем, ЦСКА не расклеился, и уже через 2 минуты снова вышел вперед, когда Муса из пределов вратарской замкнул фланговый прострел Набабкина. А еще через несколько минут в схожей ситуации армейцы отправили «Лион» в нокдаун, удвоив преимущество после удара Вернблума — 3:1.

Прийти в себя хозяевам помог неожиданный гол настырного доминиканца Мариано Диаса, который воспользовался замешательством потерявшей концентрацию обороны ЦСКА и сократил отставание до 2:3. Этот успех ободрил «Лион», который агрессивнее провел концовку встречи. Но ЦСКА удержал необходимый ему счет и остался единственным из российских клубов, кто продолжает борьбу в еврокубках.

«Арсенал» (Англия) — «Милан» — 3:1 (первый матч — 2:0; по сумме двух встреч — 5:1).

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Боруссия» Д (Германия) — 0:0 (первый матч — 2:1; по сумме двух встреч — 2:1).

Таким образом, в четвертьфинал Лиги Европы вышли:

«Атлетико» (Мадрид, Испания)

«РБ Лейпциг» (Германия)

«Спортинг» (Лиссабон, Португалия)

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия)

«Лацио» (Рим, Италия)

«Марсель» (Франция)

ЦСКА (Москва, Россия)

«Арсенал» (Лондон, Англия).

Жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги Европы пройдет 16 марта.