ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Личные переводы белорусам из-за рубежа в 2017 году выросли на 21,8%

16.03.2018 06:16 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Белорусы в 2017 году получили $1,055 млрд личных переводов из-за границы, что на 21,8% больше по сравнению с 2016 годом, сообщили БЕЛТА в Национальном банке.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54072.php

Личные переводы белорусам из-за рубежа в 2017 году выросли на 21,8%

Чистая оплата труда (минус выплаченные подоходные налоги) составила $420,9 млн, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 28,3%.

Денежные переводы работающих составили $526,8 млн, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 15,2%.

За границу в 2017 году белорусами отправлено $116,7 млн личных переводов, или на 5% больше по сравнению с 2016 годом. Чистая оплата труда составила $18,9 млн, денежные переводы работающих - $49,7 млн.

Как пояснили в Нацбанке, личные переводы определяются как сумма текущих и капитальных трансфертов в денежной или натуральной форме между домашними хозяйствами-резидентами и домашними хозяйствами-нерезидентами, плюс оплата труда работников (без учета налогов и отчислений на социальные нужды, выплаченных в стране найма), минус расходы на транспорт и поездки, связанные с работой за границей. Иными словами, личные переводы включают все трансферты между домашними хозяйствами и чистую оплату труда работников-нерезидентов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы в 2017 году получили $1,055 млрд личных переводов из-за границы, что на 21,8% больше по сравнению с 2016 годом, сообщили БЕЛТА в Национальном банке. Чистая оплата...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Гончаренко вывел ЦСКА в четвертьфинал Лиги Европы, лидер чемпионата России пропустил дома 5 голов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика