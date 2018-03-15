|
"Белпочта" начинает внедрять SMS-оповещение о приходе международных посылок
16.03.2018 06:16 — Разное | Виртуальный Брест
РУП "Белпочта" начинает внедрять SMS-оповещение о приходе международных посылок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.
"Предприятие приступило к внедрению нового сервиса по информированию получателей о поступлении международных почтовых отправлений посредством SMS-сообщения. Такое извещение придет на номер мобильного телефона получателя в случае, если он указан на почтовом отправлении", - сообщили в пресс-службе.
"Белпочта" постоянно работает над повышением качества обслуживания клиентов, внедрением и развитием новых востребованных услуг и сервисов, учитывая их потребности и пожелания, добавили в пресс-службе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
РУП "Белпочта" начинает внедрять SMS-оповещение о приходе международных посылок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия. "Предприятие...
|
Архив (Разное)
Комментарии