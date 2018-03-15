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"Белпочта" начинает внедрять SMS-оповещение о приходе международных посылок

16.03.2018 06:16 — Разное | Виртуальный Брест  
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РУП "Белпочта" начинает внедрять SMS-оповещение о приходе международных посылок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54070.php

"Белпочта" начинает внедрять SMS-оповещение о приходе международных посылок

"Предприятие приступило к внедрению нового сервиса по информированию получателей о поступлении международных почтовых отправлений посредством SMS-сообщения. Такое извещение придет на номер мобильного телефона получателя в случае, если он указан на почтовом отправлении", - сообщили в пресс-службе.

"Белпочта" постоянно работает над повышением качества обслуживания клиентов, внедрением и развитием новых востребованных услуг и сервисов, учитывая их потребности и пожелания, добавили в пресс-службе.

 
 
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РУП "Белпочта" начинает внедрять SMS-оповещение о приходе международных посылок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия. "Предприятие...

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