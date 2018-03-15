Первые продолжительные весенние соревнования на территории Беларуси, включающие в себя три старта: две классики и спринт. Проводятся ежегодно во время таяния снега.



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Брестская крепость — крепость в черте города Бреста (Республика Беларусь), у впадения реки Мухавец в Западный Буг

Брест — уютный, ухоженный город на юго-западе Белоруссии. Величественная Брестская крепость , вековые деревья раскинувшейся неподалеку Беловежской пущи и многие другие достопримечательности города и окрестностей привлекают туристов.

Соревнования будут проходить с 29 марта по 1 апреля. В них смогут принять участие спортсмены всех возрастов: среди мужчин выделены группы от 12 до 80 лет, среди женщин — от 12 до 70 лет.

Все три старта будут проводиться в разных местах. Самым интересным станет спринт, ведь эту дистанцию участники побегут по территории форта №1 по совершенно новой карте, подготовленной в этом году.



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Программа:

29 марта — заезд участников

30 марта — дневной старт, классика

31 марта — утренний старт, классика

1 апреля — утренний старт, спринт