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Соревнования по ориентированию "Брестский Подснежник" будут проходить с 29 марта по 1 апреля

16.03.2018 06:16 — Разное | Виртуальный Брест  
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Первые продолжительные весенние соревнования на территории Беларуси, включающие в себя три старта: две классики и спринт. Проводятся ежегодно во время таяния снега.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54069.php

Соревнования по ориентированию "Брестский Подснежник" будут проходить с 29 марта по 1 апреля

Брестская крепость — крепость в черте города Бреста (Республика Беларусь), у впадения реки Мухавец в Западный Буг

Брест — уютный, ухоженный город на юго-западе Белоруссии. Величественная Брестская крепость, вековые деревья раскинувшейся неподалеку Беловежской пущи и многие другие достопримечательности города и окрестностей привлекают туристов.

Соревнования будут проходить с 29 марта по 1 апреля. В них смогут принять участие спортсмены всех возрастов: среди мужчин выделены группы от 12 до 80 лет, среди женщин — от 12 до 70 лет.

Все три старта будут проводиться в разных местах. Самым интересным станет спринт, ведь эту дистанцию участники побегут по территории форта №1 по совершенно новой карте, подготовленной в этом году.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54069.php

Соревнования по ориентированию "Брестский Подснежник" будут проходить с 29 марта по 1 апреля

Программа:

29 марта — заезд участников
30 марта — дневной старт, классика
31 марта — утренний старт, классика
1 апреля — утренний старт, спринт

Заявки на участие принимаются до 26 марта. Дополнительная информация указана на сайте соревнований— obelarus.net

Теги: Брест
 
 
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Первые продолжительные весенние соревнования на территории Беларуси, включающие в себя три старта: две классики и спринт. Проводятся ежегодно во время таяния...

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