Данику Лицкевичу — 28 лет. По профессии он представляется: «обычный офисный планктон», — а вот в инстаграме называет себя «валацугай». Путешественников, бродяг и авантюристов в современном мире немало, но иногда дорога и ее цель — не только испытание для тела, а еще и поиск чего-то большего. Говорим с Даником о религиозном туризме и походе в христианскую святыню Сантьяго-де-Компостела.



Фото: из личного архива героя

Зачем идти в Сантьяго-де-Компостела

— Маршрут, которым я шел, называется Camino primitivo и ведет в город Сантьяго-де-Компостела. А это третья по значимости христианская святыня для паломников.

По легенде, именно в Сантьяго-де-Компостела хранятся мощи одного из двенадцати апостолов — Иакова (по совместительству, небесного покровителя Испании). Маршрут популярен и считается самой известной пешеходной тропой в Европе.

В Америке есть Аппалачская тропа, а в Европе все дороги ведут к Сантьяго-де-Компостела. Я выбрал испанский Primitivo, потому что горы — это мое, и он трэшовый. Считается самым сложным, при том, что он один из более-менее коротких (рассчитан на 15 дней).

— Откуда ты вышел? Можешь подсчитать свои транспортные расходы?

— Из Овьедо, столицы Астурии — соседнего со страной басков региона. Это север Испании, там весело и горы. Это был сентябрь 2016-го, я летал ryanair, и билеты я купил за 240 долларов (плюс около 30 евро за автобус из Мадрида до Овьедо). Всего, думаю, я потратил не больше 600 евро.



Фото: из личного архива героя

Как организовать паломнический поход

Какие вещи всегда должны быть с собой? — Нужно понимать, что с тобой — все твое имущество. У меня был дождевик, две пары обуви, носки и белье, две теплых вещи, сменные майки, средства личной гигиены, фляга для воды. Я брал спальник. Итого мой рюкзак весил 8 кг.

— Насколько ты был физически подготовлен к пешеходному туризму?

— Я не занимаюсь спортом, но довольно много хожу. К тому же, я уже бывал в религиозных походах до этого, только в пределах Беларуси (паломничество Барановичи-Будслав не один раз).

Из Овьедо в Сантьяго-де-Компостела, если я правильно помню, около 320 км — по официально проложенному маршруту. У меня получилось больше, потому что я вышел не на ту тропу и затем сокращал через горы. Останавливался по необходимости, шел-то один. Все зависело от состояния и настроения, при большем километраже стоит делать больше привалов, чтобы беречь силы. Много паломников идут именно в одиночку и пересекаются только в местах ночевки — альберге.

История у альберге такая. Монахи-госпитальеры тусовались в основном на паломнических путях; и организованные альберге (в переводе «укрытие»), по сути, стали прототипом хостелов. Паломники приходят, за символическую (или фиксированную) плату их размещает госпитальер (руководитель). Паломник получает койку в общей комнате (совершенно хостельная тема). Так что да, хостелы пошли оттуда, даже само слово «хостел» — от слова «госпитальер».

Как питаются паломники? — Я старался всегда иметь в рюкзаке простые продукты из супермаркета, но по возможности заходил в кафе и рестораны: местная кухня и все такое.



Фото: из личного архива героя

— Чтобы пойти в паломничество, больше никто не нужен: ни турагент, ни даже Booking?

— Никто. Ты самостоятельно приезжаешь в любой город, который стоит на Camino de Santiago, получаешь там паспорт пилигрима (Credencial). Это обычные свернутые листы бумаги, в которых есть графы для штампов. Такие паспорта нужны, в основном, чтобы размещаться в альберге. То есть в каждом следующем альберге ты показываешь штамп из предыдущего: все это делается, чтобы они из специальных гостиниц для паломников не превращались в туристическую развлекалочку для всех подряд. Паспорта — древняя традиция, и раньше это нужно было примерно для того же — чтобы отличать паломников от шарлатанов.



Фото: из личного архива героя

Начать путь можно из любого (ну почти) города Европы. Указатели на Сантьяго-де-Компостела можно встретить почти везде. А маркеры-указатели на самом пути пусть и древние, но они, что важно, есть (это либо ракушка, либо желтая стрелка). По городам они разбросаны рандомно. Я вышел без карты и первые два дня просто шел по знакам: некоторые из них вмурованы в камни, некоторые нарисованы на столбиках и т.д.

Что включает в себя инфраструктура для паломников? — Сам маркированный маршрут. Гайды на разных языках. Даже скачав англоязычный гайд, ты всегда будешь знать, где есть места ночевки, любой навигатор тебя отведет. Всегда будет место, где поесть. В общем, все самое необходимое есть.



Фото: из личного архива героя

Приключения в дороге

— Не становится ли эта дорога похожей на туристический аттракцион? Магнитики на каждом шагу.

— На последних 50 километрах да. Но там есть своя специфика, поскольку путь сливается с французским путем, а он сейчас мейнстримовый. И там есть лавки с сувенирами, кафе для пилигримов. В самом Сантьяго-де-Компостела этого еще больше. По испанской статистике, это основной аэропорт для вылета из страны по количеству проданных билетов (кроме Мадрида). Многие туда приезжают, как у нас в Будслав — на фестивали или просто на экскурсию. Там много сувенирных лавок, но площадь перед собором все равно принадлежит пилигримам.



Фото: из личного архива героя

— Итак, ты все же дошел до Сантьяго-де-Компостела…

— Да, при этом сильно матерясь, потому что шел уже на порванной связке. В тот день я даже не дошел до главной цели — собора, хотя до него было два километра. У меня просто ноги не ходили, я сразу пошел в альберге. На следующий день эти два километра я шел час, потому что не мог ходить. 350 км маршрута за 9 дней — это все-таки много, плюс в непогоду.

— Эмоции?

— Очень спокойное чувство. Все важное с паломником происходит в пути. И все паломники очень надеются, что в этом пути их поддержит Бог. У собора, скорее, место рефлексии, чем для всплеска эмоций. Наверное, именно поэтому пилигримы часами и сидят на площади у собора, там очень спокойная атмосфера.



Фото: из личного архива героя

Зачем идти

— Есть ли какая-то каноническая процедура, которую в конце нужно пройти паломнику?

— Да. Ты получаешь компостелу — сертификат о прохождении маршрута, подтвержденный католической церковью. Предъявляешь паспорт пилигрима, они смотрят, сколько дней ты шел, сверяют печати. Затем называешь цель твоего паломничества (всего есть несколько категорий: туризм, культурная, религиозная, спорт). И религиозную, замечу, в этой очереди указывают не так часто.

Из всех паломников, которых я встречал, немногие с первого раза говорили, что у них была религиозная цель. В целом, большинство идет туда просто потому, что на пути встречаешь интересных людей с удивительными жизненными историями, да и сама атмосфера другая. Это такой способ туризма или путешествия, который не похож ни на какой другой.



Фото: из личного архива героя

— Изменилась ли суть паломничества? Если раньше ходили в большинстве своем для того, чтобы попросить о чем-то, то теперь для чего?

— Теперь можно сказать, что любой маршрут — поиск себя. Путь и есть смысл. Ты оказываешься один на один с собой на большом промежутке времени и пути. У тебя есть время для размышлений, есть время для встреч — об этом писал Коэльо. Он же прошел этот путь, только не тем маршрутом, что выбрал я. Именно он сделал Camino de Santiago таким популярным.

Там, на пути, абсолютно разные люди: от хиппи до мексиканцев, приехавших всей семьей поблагодарить Деву Марию, или пенсионера из Нидерландов, который идет уже несколько лет. Удивительный опыт общения, удивительный способ познания людей.



Фото: из личного архива героя