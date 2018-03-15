|
"Дошел, сильно матерясь". Как паломник из Беларуси прошагал по Испании 350 км за девять дней
Данику Лицкевичу — 28 лет. По профессии он представляется: «обычный офисный планктон», — а вот в инстаграме называет себя «валацугай». Путешественников, бродяг и авантюристов в современном мире немало, но иногда дорога и ее цель — не только испытание для тела, а еще и поиск чего-то большего. Говорим с Даником о религиозном туризме и походе в христианскую святыню Сантьяго-де-Компостела.
Зачем идти в Сантьяго-де-Компостела
— Маршрут, которым я шел, называется Camino primitivo и ведет в город Сантьяго-де-Компостела. А это третья по значимости христианская святыня для паломников.
В Америке есть Аппалачская тропа, а в Европе все дороги ведут к Сантьяго-де-Компостела. Я выбрал испанский Primitivo, потому что горы — это мое, и он трэшовый. Считается самым сложным, при том, что он один из более-менее коротких (рассчитан на 15 дней).
— Откуда ты вышел? Можешь подсчитать свои транспортные расходы?
— Из Овьедо, столицы Астурии — соседнего со страной басков региона. Это север Испании, там весело и горы. Это был сентябрь 2016-го, я летал ryanair, и билеты я купил за 240 долларов (плюс около 30 евро за автобус из Мадрида до Овьедо). Всего, думаю, я потратил не больше 600 евро.
Как организовать паломнический поход
— Насколько ты был физически подготовлен к пешеходному туризму?
— Я не занимаюсь спортом, но довольно много хожу. К тому же, я уже бывал в религиозных походах до этого, только в пределах Беларуси (паломничество Барановичи-Будслав не один раз).
Из Овьедо в Сантьяго-де-Компостела, если я правильно помню, около 320 км — по официально проложенному маршруту. У меня получилось больше, потому что я вышел не на ту тропу и затем сокращал через горы. Останавливался по необходимости, шел-то один. Все зависело от состояния и настроения, при большем километраже стоит делать больше привалов, чтобы беречь силы. Много паломников идут именно в одиночку и пересекаются только в местах ночевки — альберге.
История у альберге такая. Монахи-госпитальеры тусовались в основном на паломнических путях; и организованные альберге (в переводе «укрытие»), по сути, стали прототипом хостелов. Паломники приходят, за символическую (или фиксированную) плату их размещает госпитальер (руководитель). Паломник получает койку в общей комнате (совершенно хостельная тема). Так что да, хостелы пошли оттуда, даже само слово «хостел» — от слова «госпитальер».
— Чтобы пойти в паломничество, больше никто не нужен: ни турагент, ни даже Booking?
— Никто. Ты самостоятельно приезжаешь в любой город, который стоит на Camino de Santiago, получаешь там паспорт пилигрима (Credencial). Это обычные свернутые листы бумаги, в которых есть графы для штампов. Такие паспорта нужны, в основном, чтобы размещаться в альберге. То есть в каждом следующем альберге ты показываешь штамп из предыдущего: все это делается, чтобы они из специальных гостиниц для паломников не превращались в туристическую развлекалочку для всех подряд. Паспорта — древняя традиция, и раньше это нужно было примерно для того же — чтобы отличать паломников от шарлатанов.
Начать путь можно из любого (ну почти) города Европы. Указатели на Сантьяго-де-Компостела можно встретить почти везде. А маркеры-указатели на самом пути пусть и древние, но они, что важно, есть (это либо ракушка, либо желтая стрелка). По городам они разбросаны рандомно. Я вышел без карты и первые два дня просто шел по знакам: некоторые из них вмурованы в камни, некоторые нарисованы на столбиках и т.д.
Приключения в дороге
— Не становится ли эта дорога похожей на туристический аттракцион? Магнитики на каждом шагу.
— На последних 50 километрах да. Но там есть своя специфика, поскольку путь сливается с французским путем, а он сейчас мейнстримовый. И там есть лавки с сувенирами, кафе для пилигримов. В самом Сантьяго-де-Компостела этого еще больше. По испанской статистике, это основной аэропорт для вылета из страны по количеству проданных билетов (кроме Мадрида). Многие туда приезжают, как у нас в Будслав — на фестивали или просто на экскурсию. Там много сувенирных лавок, но площадь перед собором все равно принадлежит пилигримам.
— Итак, ты все же дошел до Сантьяго-де-Компостела…
— Да, при этом сильно матерясь, потому что шел уже на порванной связке. В тот день я даже не дошел до главной цели — собора, хотя до него было два километра. У меня просто ноги не ходили, я сразу пошел в альберге. На следующий день эти два километра я шел час, потому что не мог ходить. 350 км маршрута за 9 дней — это все-таки много, плюс в непогоду.
— Эмоции?
— Очень спокойное чувство. Все важное с паломником происходит в пути. И все паломники очень надеются, что в этом пути их поддержит Бог. У собора, скорее, место рефлексии, чем для всплеска эмоций. Наверное, именно поэтому пилигримы часами и сидят на площади у собора, там очень спокойная атмосфера.
Зачем идти
— Есть ли какая-то каноническая процедура, которую в конце нужно пройти паломнику?
— Да. Ты получаешь компостелу — сертификат о прохождении маршрута, подтвержденный католической церковью. Предъявляешь паспорт пилигрима, они смотрят, сколько дней ты шел, сверяют печати. Затем называешь цель твоего паломничества (всего есть несколько категорий: туризм, культурная, религиозная, спорт). И религиозную, замечу, в этой очереди указывают не так часто.
Из всех паломников, которых я встречал, немногие с первого раза говорили, что у них была религиозная цель. В целом, большинство идет туда просто потому, что на пути встречаешь интересных людей с удивительными жизненными историями, да и сама атмосфера другая. Это такой способ туризма или путешествия, который не похож ни на какой другой.
— Изменилась ли суть паломничества? Если раньше ходили в большинстве своем для того, чтобы попросить о чем-то, то теперь для чего?
— Теперь можно сказать, что любой маршрут — поиск себя. Путь и есть смысл. Ты оказываешься один на один с собой на большом промежутке времени и пути. У тебя есть время для размышлений, есть время для встреч — об этом писал Коэльо. Он же прошел этот путь, только не тем маршрутом, что выбрал я. Именно он сделал Camino de Santiago таким популярным.
Там, на пути, абсолютно разные люди: от хиппи до мексиканцев, приехавших всей семьей поблагодарить Деву Марию, или пенсионера из Нидерландов, который идет уже несколько лет. Удивительный опыт общения, удивительный способ познания людей.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Данику Лицкевичу - 28 лет. По профессии он представляется: "Обычный офисный планктон", - а вот в инстаграме называет себя "валацугай". Говорим с Даником о религиозном...
|
Архив (Разное)
Комментарии