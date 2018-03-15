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Не удержались. Ставки по "длинным" вкладам в рублях снова стали снижаться

16.03.2018 07:00 — Разное | Tut.by  
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Максимальная ставка, которую сегодня предлагают банки по вкладам в рублях на длительные сроки, - 13%. Однако это большая редкость. Основная часть самых выгодных ставок в этом сегменте колеблется в районе 10% годовых. При этом большинство выгодных предложений — безотзывные. FINANCE.TUT.BY предлагает обзор вкладов в национальной валюте с возможным сроком размещения от двух лет.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Месяц назад ни один из банков не снизил ставок по длинным депозитам в белорусских рублях, а некоторые наоборот — повысили. Но обратной динамики долго ждать не пришлось, и вот теперь ставки снова начали падать, пока на десятые доли процента.

Например, единственный длинный отзывный депозит, который предлагает Белгазпромбанк, теперь будет приносить на 0,18% дохода меньше. На 0,3% снизил возможность заработка Банк БелВЭБ для вкладов на 2 и 3 года. Также (на 0,3%) снизил ставку Белагропромбанк по вкладу на 2 года и на 0,2% по вкладу на 3 года. У остальных банков пока без изменений. Посмотрим, долго ли они продержатся.

Банк

Депозит

Срок

Ставка

отзывный / безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Актив

2 года

8%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

2 года

10,5%

безотзывный

Линия роста 3.0

3 года

8,2%

безотзывный

Беларусбанк

Свободный выбор

2 года

10,5%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Выдатны-вэб

2, 3 года

10,5%

безотзывный

Белгазпромбанк

Вклад на 3 года — выгодный

3 года

8,22%

отзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

2 года

9,5%

безотзывный

Личный выбор

3 года

10%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй онлайн

2, 3 года

9,8−9,9%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2, 3 года

13%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 года

10,8%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет

2 года

10,8%

безотзывный

Банк, депозит

Срок, ставка

Альфа-Банк,
Альфа-Актив

2 года
8%
безотзывный

Белагропромбанк,
Стандарт

2 года
10,5%
безотзывный

Белагропромбанк,
Линия роста 3.0

3 года
8,2%
безотзывный

Беларусбанк,
Свободный выбор

2 года
10,5%
безотзывный

Банк БелВЭБ,
Выдатны-вэб

2, 3 года
10,5%
безотзывный

Белгазпромбанк,
Вклад на 3 года — выгодный

3 года
8,22%
отзывный

Белинвестбанк,
Личный выбор

2 года
9,5%
безотзывный

Белинвестбанк,
Личный выбор

3 года
10%
безотзывный

БПС-Сбербанк,
Сохраняй онлайн

2, 3 года
9,8−9,9%
безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь),
Окно возможностей

2, 3 года
13%
безотзывный

Банк Москва-Минск,
Капитальный

2 года
10,8%
безотзывный

Франсабанк,
Верный расчет

2 года
10,8%
безотзывный

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Теги: Минск
 
 
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Максимальная ставка, которую сегодня предлагают банки по вкладам в рублях на длительные сроки, 13%. Однако это большая редкость.

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