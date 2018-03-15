Максимальная ставка, которую сегодня предлагают банки по вкладам в рублях на длительные сроки, - 13%. Однако это большая редкость. Основная часть самых выгодных ставок в этом сегменте колеблется в районе 10% годовых. При этом большинство выгодных предложений — безотзывные. FINANCE.TUT.BY предлагает обзор вкладов в национальной валюте с возможным сроком размещения от двух лет.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Месяц назад ни один из банков не снизил ставок по длинным депозитам в белорусских рублях, а некоторые наоборот — повысили. Но обратной динамики долго ждать не пришлось, и вот теперь ставки снова начали падать, пока на десятые доли процента.

Например, единственный длинный отзывный депозит, который предлагает Белгазпромбанк, теперь будет приносить на 0,18% дохода меньше. На 0,3% снизил возможность заработка Банк БелВЭБ для вкладов на 2 и 3 года. Также (на 0,3%) снизил ставку Белагропромбанк по вкладу на 2 года и на 0,2% по вкладу на 3 года. У остальных банков пока без изменений. Посмотрим, долго ли они продержатся.

Банк Депозит Срок Ставка отзывный / безотзывный Альфа-Банк Альфа-Актив

2 года 8% безотзывный Белагропромбанк Стандарт

2 года 10,5% безотзывный Линия роста 3.0

3 года 8,2% безотзывный Беларусбанк Свободный выбор

2 года 10,5% безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны-вэб

2, 3 года 10,5% безотзывный Белгазпромбанк Вклад на 3 года — выгодный

3 года 8,22% отзывный Белинвестбанк Личный выбор

2 года 9,5% безотзывный Личный выбор

3 года 10% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй онлайн

2, 3 года 9,8−9,9% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

2, 3 года 13% безотзывный Банк Москва-Минск Капитальный

2 года 10,8% безотзывный Франсабанк Верный расчет

2 года 10,8% безотзывный

Банк, депозит Срок, ставка Альфа-Банк,

Альфа-Актив

2 года

8%

безотзывный Белагропромбанк,

Стандарт

2 года

10,5%

безотзывный Белагропромбанк,

Линия роста 3.0

3 года

8,2%

безотзывный Беларусбанк,

Свободный выбор

2 года

10,5%

безотзывный Банк БелВЭБ,

Выдатны-вэб

2, 3 года

10,5%

безотзывный Белгазпромбанк,

Вклад на 3 года — выгодный

3 года

8,22%

отзывный Белинвестбанк,

Личный выбор

2 года

9,5%

безотзывный Белинвестбанк,

Личный выбор

3 года

10%

безотзывный БПС-Сбербанк,

Сохраняй онлайн

2, 3 года

9,8−9,9%

безотзывный Банк ВТБ (Беларусь),

Окно возможностей

2, 3 года

13%

безотзывный Банк Москва-Минск,

Капитальный

2 года

10,8%

безотзывный Франсабанк,

Верный расчет

2 года

10,8%

безотзывный

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