Не удержались. Ставки по "длинным" вкладам в рублях снова стали снижаться
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Максимальная ставка, которую сегодня предлагают банки по вкладам в рублях на длительные сроки, - 13%. Однако это большая редкость. Основная часть самых выгодных ставок в этом сегменте колеблется в районе 10% годовых. При этом большинство выгодных предложений — безотзывные. FINANCE.TUT.BY предлагает обзор вкладов в национальной валюте с возможным сроком размещения от двух лет. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
ни один из банков не снизил ставок по длинным депозитам в белорусских рублях, а некоторые наоборот — повысили. Но обратной динамики долго ждать не пришлось, и вот теперь ставки снова начали падать, пока на десятые доли процента. Месяц назад
Например, единственный длинный отзывный депозит, который предлагает
Белгазпромбанк, теперь будет приносить на 0,18% дохода меньше. На 0,3% снизил возможность заработка Банк БелВЭБ для вкладов на 2 и 3 года. Также (на 0,3%) снизил ставку Белагропромбанк по вкладу на 2 года и на 0,2% по вкладу на 3 года. У остальных банков пока без изменений. Посмотрим, долго ли они продержатся.
Банк
Депозит
Срок
Ставка
отзывный / безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Актив
2 года
8%
безотзывный
Белагропромбанк
Стандарт
2 года
10,5%
безотзывный
Линия роста 3.0
3 года
8,2%
безотзывный
Беларусбанк
Свободный выбор
2 года
10,5%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Выдатны-вэб
2, 3 года
10,5%
безотзывный
Белгазпромбанк
Вклад на 3 года — выгодный
3 года
8,22%
отзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
2 года
9,5%
безотзывный
Личный выбор
3 года
10%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй онлайн
2, 3 года
9,8−9,9%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
2, 3 года
13%
безотзывный
Банк Москва-Минск
Капитальный
2 года
10,8%
безотзывный
Франсабанк
Верный расчет
2 года
10,8%
безотзывный
Банк, депозит
Срок, ставка
Альфа-Банк,
Альфа-Актив
2 года
8%
безотзывный
Белагропромбанк,
Стандарт
2 года
10,5%
безотзывный
Белагропромбанк,
Линия роста 3.0
3 года
8,2%
безотзывный
Беларусбанк,
Свободный выбор
2 года
10,5%
безотзывный
Банк БелВЭБ,
Выдатны-вэб
2, 3 года
10,5%
безотзывный
Белгазпромбанк,
Вклад на 3 года — выгодный
3 года
8,22%
отзывный
Белинвестбанк,
Личный выбор
2 года
9,5%
безотзывный
Белинвестбанк,
Личный выбор
3 года
10%
безотзывный
БПС-Сбербанк,
Сохраняй онлайн
2, 3 года
9,8−9,9%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь),
Окно возможностей
2, 3 года
13%
безотзывный
Банк Москва- Минск,
Капитальный
2 года
10,8%
безотзывный
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
10,8%
безотзывный
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: вклад в банках Беларуси
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:
Минск
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Максимальная ставка, которую сегодня предлагают банки по вкладам в рублях на длительные сроки, 13%. Однако это большая редкость.
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