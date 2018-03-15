Куда пойти на выходные в Минске: выбрать наряд к весне, поесть на 12 рублей и потанцевать в клубе

Пока землю ожидают магнитные бури и приближаются очередные заморозки — Минск уверенно держит свои позиции и приглашает на многочисленные мероприятия. AFISHA.TUT.BY собрала с десяток интересных вариантов для развлечений в новом гиде куда пойти в выходные.

Когда: 16 марта, 19.00 Где: КЗ Минск Сколько: от 18 рублей

Каннские Львы в Минске — это возможность быть в курсе событий, дать собственную оценку увиденному, обменяться своим мнением с профессионалами и друзьями. Перед показом новой коллекции зрители смогут увидеть все Гран-При прошедших ранее в Минске показов — это 20 Каннских Гран-При за один вечер. А потом еще новое и только лучшее за 2017 год.



Фото предоставлены организаторами фестиваля

В Минске заканчивается один из самых бюджетных гастрономических фестивалей — на этот раз он посвящен «Дню святого Патрика» и продлится вместо привычных нескольких недель всего пять дней. Единая стоимость сетов — 12 рублей. Здесь вам и стейк из говяжьей вырезки, крылышки барбекю с чесночным соусом и тортильи с пряной курицей. А еще 17 марта во всех заведениях, которые участвуют в фестивале, пройдут вечеринки-празднования Saint Patrick’s Day.

Кстати, AFISHA.TUT.BY готовит обзор мероприятий ко «Дню святого Патрика». Следите за новостями.



Belarus Fashion Week

Когда: с 16 по 18 марта, 10.00 — 22.00 Где: «Galleria Minsk», на 2-м этаже (207 павильон) Сколько: бесплатно

ShowRoom BFW — это креативное пространство в ТРЦ «Galleria Minsk», где будут размещены модные бренды и перспективные дизайнеры Беларуси, которые на протяжении трех дней будут радовать новыми коллекциями. На площадке вы сможете найти как известные бренды, так и изделия начинающих дизайнеров: Bogdana Feoktistova, Amberlook, Arina Urban, Sunitsa, Lamazo factry, Navy, Coat by, Letka, Contr style, Historia Naturalis, Pani, Rose, Candy Lady.





Когда: ночью 16 марта Где: Молодость , ул. Интернациональная, 21 Сколько: 10 рублей

Впервые в Минске выступит Anna Haleta, одна из самых прогрессивных диджеев мира.

Израильтянка с украинскими корнями Анна — организатор шумных вечеринок и лейбла Pacotek в Тель-Авиве выступит в ночь с 16 на 17 марта. Локальную поддержку артистке окажут Projekt Zu Zu и Dorokhov.



Фото со страницы во «Вконтакте»

Когда: 17 марта, 10.00 Где: Минск-Арена, пр-т Победителей, 111 Сколько: от 17,5 рублей Купить билет

В эту субботу «Минск-Арену» раскачают диджеи и MC из 4-х стран мира. За кубок сразятся трехкратные чемпионы мира по брейк-дансу из Японии, трехкратные чемпионы мира из Франции, чемпионы мира из России, лучшие танцоры из Голландии, Марокко, США, Казахстана, Украины и Беларуси. Танцоры устроят шоу и сразятся в трех номинациях: соло профи, соло дети и команды 5×5.

Познакомиться с авторскими изобретениями барменов



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда: 17 марта, 14.00 Где: Ok16 , ул. Октябрьская, 16 Сколько: 15 рублей

В субботу откроется мультибар, который объединит заведения Минска на одной площадке и закроется за час до полуночи. Гостей как следует развлекут, научат готовить коктейли и нацелят на весну. О чем речь? Minsk Cocktail Day — фестиваль коктейльного искусства. Это место встречи барменов и их гостей. Микс во всем: коллаборации и dj-сеты нон-стоп. Отдельное место в программе займет тема кофейных коктейлей: расскажут о создании напитков на основе кофе.

Когда: 17 марта, 15.00 Где: Белорусская государственная филармония, пр-т Независимости, 50 Сколько: от 6 рублей Купить билет

Классика — это классно, особенно с главным дирижером, заслуженным артистом России Евгением Бушковым. 17 марта государственный камерный оркестр Республики Беларусь представит «Поединок скрипок: А. Пьяцола vs. Ф. Крейцер». Билетов уже почти не осталось, так что поторопитесь, если хотите попасть на концерт.





Когда: 17 марта в 18.00 Где: Белорусский государственный молодежный театр Сколько: 12 рублей Купить билет

Недавняя премьера в Молодежном театре «Человек из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова призывает зрителей обратить внимание на протекающую вокруг реальность. Но завораживает спектакль как раз своими ирреальными мизансценами. Режиссер Дмитрий Богославский поставил современную драматургию как индийское кино, с песнями и танцами в отделении полиции, ставшими точками особенного драматического напряжения.

Показ будет еще и 29 марта (и в апреле).





Когда: каждый день Где: «Логойск», «Силичи», «Солнечная долина», парк активного отдыха «Якутские горы», «Веста», «Раубичи» Сколько: например, для горнолыжника в «Логойске» (лыжи, ботинки, палки) в будний день будут стоить 9 рублей, в выходной — 12 рублей

Давайте уже кататься, время уходит. А тут еще как раз на выходных морозы обещают. Для тех, кто не представляет зиму без снега, крутых спусков и зимних видов спорта, предлагаем оторваться от души, пока на улице снег. Услуги и особенности каждого центра можно найти на страничке AFISHA.TUT.BY.

Сходить в кино на «Леди Берд»





О чем кино: История старшеклассницы Кристины МакФерсон, которая пытается сбежать из своего маленького городка в Нью-Йорк, заручившись поддержкой приёмного старшего брата. История о первой любви, настоящей дружбе и попытке найти своё место в жизни.

Почему смотрим: режиссерский дебют главной музы американского инди Греты Гервиг получился таким искренним и нежным, каким только может быть coming-of-age. Если вы помните свои выпускные классы, первую школьную любовь и попытки самоопределения, кино гарантированно доставит вам удовольствие.

Кстати, предлагаем не пропустить также лучший фильм марта в прокате — «Проект «Флорида»: 9 из 10 .

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Заходите на AFISHA.TUT.BY , выбирайте нужную дату и смотрите, что еще нового и интересного подготовили организаторы мероприятий.