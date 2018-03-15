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Лидия Графеева принесла Беларуси 10-ю медаль на Паралимпиаде в Пхенчхане

16.03.2018 08:23 — Разное | Tut.by  
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Лидия Графеева (категория LW12) принесла Беларуси 10-ю медаль на Паралимпиаде в Пхенчхане-2018, завоевав бронзу в биатлонной гонке на 12,5 км среди спортсменок с нарушениями опорно-двигательного аппарата.


Лидия Графеева. Фото: Алексей Ковалев, «Спортивная панорама»

С 1 промахом на четырех огневых рубежах Лидия Графеева показала результат 50 минут 57 секунд и уступила лишь Андреа Эскау из Германии (без промахов; 49.41,2) и Оксану Мастерс из США (без промахов; 50.00,0).

Для Лидии Графеева это вторая награда на Играх в Пхенчхане. 10 марта она также завоевала бронзу в биатлонном спринте на 6 км.

Всего же в активе белорусских паралимпийцев на Играх в Пхенчхане стало уже 10 наград — 3 золота, 4 серебра и 3 бронзы. Белорусы занимают 8-е место в медальном зачете.

 
 
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Лидия Графеева принесла Беларуси 10-ю медаль на Паралимпиаде в Пхенчхане-2018, завоевав бронзу в биатлонной гонке на 12,5 км среди спортсменок с нарушениями...

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