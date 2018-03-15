Об этом рассказал на встрече в брестском «Экокластере» директор по безопасности дорожного движения группы компаний «СТиМ», руководитель группы устойчивой мобильности проекта «Symbio City» Сергей Талатай. Мероприятие, посвященное обсуждению перспектив развития дорожной инфраструктуры Бреста, длилось около двух часов, пишет «Вечерний Брест».





Вопросы касались трех основных блоков — парковочных мест, общественного транспорта и велодвижения.

«Когда я пришел на должность начальника ГАИ, одной из задач было решить парковочную проблему возле Центрального рынка. Мы провели мониторинг и выяснили, что чаще всего вокруг него паркуются не покупатели, а работники рынка. Конечно, в такой ситуации здесь всегда все будет забито машинами. Обратный пример — сделали платную парковку на привокзальной площади. И теперь там пусто, а рядом, где бесплатно, все забито. Значит, нужен компромисс. Сделайте по примеру европейских городов. Первый час стоянки — бесплатно, следующий час, условно говоря, — рубль, затем следующий час — три рубля и так далее. И больше часа стоять никто не будет», — уверен Сергей Талатай.

Говоря о велодвижении, экс-руководитель областной ГАИ заметил, что ментально брестчане готовы пересесть на велосипеды. Но пока не хватает должной инфраструктуры, есть пробелы и в законодательстве.

«Если мы создадим необходимую инфраструктуру, то решение будет простым — выпустить велосипедистов в город, на проезжую часть, на велодорожки. Первые год-два будет ментально тяжело водителям привыкнуть к новой категории. Но этот переломный момент пройдет. В центре города можно создать зону „30“, где автомобили, пешеходы и велосипедисты будут и вовсе в равных условиях. При этом нужно активно развивать велошеринг, перехватывающие парковки. Ничего изобретать не надо, все уже есть в Европе. Велопарковки должны быть сосредоточены у вокзалов, гостиниц, исторических мест. В ближайшее время в Бресте шесть таких прокатных стоянок появятся. Локации пока не определены, но решение уже принято, активно пишется программный софт, и в этом году мы хотим запустить этот проект», — заметил Сергей Валерьевич.