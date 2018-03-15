|
Девушка делает интимные снимки с незнакомцами. Фотопроект про знакомства в Тиндере
Мария Хильд, 24-летний фотограф из Дании, рассказывает, что устала от идеальных фотографий на сайтах знакомств. В погоне за «чем-то реальным» она решила сделать фотопроект про знакомства в Тиндере. Она назвала свой проект Lifeconstruction и пригласила к участию мужчин и женщин, которые ищут знакомства через эту Сеть.
Особенность фотосерии заключается в том, что на снимках мы видим людей в интимной обстановке, но на самом деле они только что познакомились. На фото Мария обозначает, сколько времени прошло с момента встречи.
Фотограф рассказывает, что этим проектом она хочет показать, что люди стали мало времени проводить вместе и во многом в этом виноваты социальные сети.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фотосерия про то, что люди стали меньше времени проводить вместе
|
Архив (Разное)
Комментарии