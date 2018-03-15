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Девушка делает интимные снимки с незнакомцами. Фотопроект про знакомства в Тиндере

16.03.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Мария Хильд, 24-летний фотограф из Дании, рассказывает, что устала от идеальных фотографий на сайтах знакомств. В погоне за «чем-то реальным» она решила сделать фотопроект про знакомства в Тиндере. Она назвала свой проект Lifeconstruction и пригласила к участию мужчин и женщин, которые ищут знакомства через эту Сеть.

 

Публикация от mariehyld (@mariehyld)

 

Публикация от mariehyld (@mariehyld)

Особенность фотосерии заключается в том, что на снимках мы видим людей в интимной обстановке, но на самом деле они только что познакомились. На фото Мария обозначает, сколько времени прошло с момента встречи.

 

Публикация от mariehyld (@mariehyld)

Фотограф рассказывает, что этим проектом она хочет показать, что люди стали мало времени проводить вместе и во многом в этом виноваты социальные сети. 

 

Публикация от mariehyld (@mariehyld)

 

Публикация от mariehyld (@mariehyld)

 

Публикация от mariehyld (@mariehyld)

 

Публикация от mariehyld (@mariehyld)

 
Теги: знакомства
 
 
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Фотосерия про то, что люди стали меньше времени проводить вместе

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