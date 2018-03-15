Девушка делает интимные снимки с незнакомцами. Фотопроект про знакомства в Тиндере

Мария Хильд, 24-летний фотограф из Дании, рассказывает, что устала от идеальных фотографий на сайтах знакомств. В погоне за «чем-то реальным» она решила сделать фотопроект про знакомства в Тиндере. Она назвала свой проект Lifeconstruction и пригласила к участию мужчин и женщин, которые ищут знакомства через эту Сеть.

Публикация от mariehyld (@mariehyld) Фев 2, 2018 в 8:58 PST

Публикация от mariehyld (@mariehyld) Янв 29, 2018 в 9:54 PST

Особенность фотосерии заключается в том, что на снимках мы видим людей в интимной обстановке, но на самом деле они только что познакомились. На фото Мария обозначает, сколько времени прошло с момента встречи.

Публикация от mariehyld (@mariehyld) Янв 29, 2018 в 11:06 PST

Фотограф рассказывает, что этим проектом она хочет показать, что люди стали мало времени проводить вместе и во многом в этом виноваты социальные сети.

Публикация от mariehyld (@mariehyld) Фев 9, 2018 в 4:13 PST

Публикация от mariehyld (@mariehyld) Фев 8, 2018 в 1:18 PST

Публикация от mariehyld (@mariehyld) Фев 7, 2018 в 10:13 PST

Публикация от mariehyld (@mariehyld) Янв 30, 2018 в 11:20 PST