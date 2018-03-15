Как психолог я часто слышу женский вопрос: скажите, все мужчины изменяют своим женщинам? Нет, далеко не все. Только те, кто перестает по-настоящему ценить, уважать и любить свою женщину. При этом дело не в женщине, а в нас, мужчинах. Скука, месть, кризис среднего возраста, рутина, статус, приключение и риск, желание самоутвердится, полигамия и многое-многое другое… Наберите в поисковой строке Google «почему изменяет мужчина» — и вы получите огромное количество ссылок, которые не только расскажут, почему вам изменяет мужчина, но и дадут точную инструкцию, что делать, если это произошло. При этом советы могут быть полной противоположностью друг другу.



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Каждый случай индивидуален, поделюсь теми выводами, к которым пришел я сам на примерах случаев из моей практики:

История № 1. Кирилл, 44 года

«Как она может сидеть дома и ничего не делать уже 20 лет?» Я с 18 лет в серьезном бизнесе, и мой уровень, как и уровень людей вокруг меня, постоянно растет. Меня окружают успешные, сильные, красивые женщины, которые добиваются успехов в жизни. И меня к ним действительно влечет. Если поставить их рядом с моей женой, которую интересуют только дети и сериалы, то вы меня поймете…"

Измена часто появляется в семье, где мужчина достигает высокого уровня дохода и статуса, а супруга остается на начальном уровне. Точек соприкосновения и общих интересов между ними с каждым годом становится все меньше, и по итогу их может совсем не остаться. Вариант «стать прекрасной хозяйкой и верным тылом» обманчиво кажется идеальным, и женщина часто оказывается преданной и разочарованной.

История № 2. Вероника, 29 лет

Случай из парной терапии, жена обращается к мужу: «А помнишь, уже на шестом месяце моей беременности ты пялился на женщину в парке? Я знаю, что у всех мужчин в голове один только секс, им только дай свободу, и они — во все тяжкие. И в банке твоем одни проститутки работают».

Огромное количество злости, претензий и обид, которые женщины выплескивают на мужчину в виде криков, претензий, истерик, — лишь следствие перенесенной детской или подростковой травмы.



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Например, отец девочки, работая в банке и став крупным начальником, в какой-то момент начал открыто и постоянно изменять своей жене, унижая и обесценивая семью. Все закончилось тем, что он оставил их одних. Эта сильная боль и страх, что все может произойти точно так же уже в ее семье, по отношению к ней и ее ребенку, провоцирует у ставшей взрослой девушки эмоциональные срывы.

И здесь начинает работать феномен социальной психологии, который называется «Эффект Розенталя» или «Эффект Пигмалиона». Феномен заключается в том, что если вы в силу своих, чаще негативных, жизненных обстоятельств и опыта ожидаете от другого человека какого-либо действия (например, измены), вы сами начинаете действовать в соответствии с этим убеждением. И провоцируете на это другого человека.

Еще простой пример: девушке изменил парень. Спустя какое-то время она справилась с этим и начала отношения. И если у нее снова, во второй раз произошло болезненное расставание из-за предательства или измены, у девушки формируется неприятный алгоритм: «Сначала в отношениях все хорошо, но потом обязательно случится что-то плохое». Если это убеждение закрепится достаточно прочно, какими бы прекрасными ни были ее последующие отношениями с новым молодым человеком, рано или поздно она сама начнет себе внушать, что все не так хорошо, как ей кажется, и неосознанно совершать действия, которые могут привести к неприятной развязке. Проверка телефона, сцены ревности в публичных местах, упоминания о бывшем и о том, что «все мужики такие».

История № 3, Кристина, 25 лет

«И когда я узнала, что у него появилась девушка, я поняла, что мне нужно спасать его. Ведь отношения с ней плохо стали влиять на него и нашу семью, он стал раздражительным, и по нему было видно, что он испытывает чувство вины».

Вы стали спасть его? А кто спасет вас? Почему вы все время забываете про саму себя и ставите себя в конец очереди?

Низкая самооценка, отсутствие своих целей и желаний, сильная потребность в одобрении также провоцирует измены. Зачастую это следствие воспитания в неполной семье, где единственный родитель не давал достаточно тепла, близости, ощущения нужности.

Ребенок, который не удовлетворил базовый набор потребностей в виде любви и уважения к себе, когда станет взрослым, может всю свою жизнь испытывать в этом сильнейшую нужду. Это как внутренняя дыра, которую человек пытается закрыть всем, что подворачивается под руку.



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История № 4. Виктор, 28 лет

«Иногда я даже боюсь свою жену, а в общении с другими женщинами чувствую, что могу им довериться. С ними я могу быть тем, кто я есть, чутким и ранимым. А с ней, что бы я ни сказал, возникает чувство напряжения. Кажется, что мне в любой момент может «прилететь».

История № 5. Игорь, 30 лет

«Когда я хочу заняться с ней сексом, у меня появляется чувство, что я ее к этому принуждаю. Ощущение, что мне делают одолжение. И со временем у меня начинает появляться мысль о своей неполноценности. Как будто я какой-то попрошайка с улицы».

Оба этих случая объединяет одно: если мужчина не получает того, что ему нужно в отношениях — и это совсем не обязательно секс, это также общение, доверие, забота, — он будет искать это в другом месте. И рано или поздно найдет то, чего ему не хватает.

Как видите, истории разные. Но их объединяет одно: когда мы говорим об изменах, нам нужно заглянуть в прошлое — как свое, так и партнера, вспомнить полученное воспитание, негативный опыт. Это даст понимание, что за психологические привязки у вас сформировали, каковы ваши потребности и потребности вашего мужчины.

Но не менее важно, чтобы вы сами в попытках удовлетворить все потребности партнера, не теряли свою значимость, не растворялись в нем и не определяли свою ценность только через эти отношения. Именно это зачастую становится поводом для потери интереса вашего мужчины и последующей измены.

Есть статьи, в которых расписано в 20 и более пунктах, что нужно сделать, чтобы мужчина не изменял. Но если попробовать следовать этим советам, появляется вопрос — есть ли такие женщины на планете в принципе? И неужели нужно стать такой суперженщиной просто ради того, чтобы тебя уважали? Или лучше остаться собой?

«Как много вопросов», — скажете вы. В этом и есть задача психолога — задавать вопросы, а не давать советы и учить манипуляциям, как иногда просят клиентки.

Задавайте себе больше вопросов, и честно отвечая себе на них, выстраивайте отношения так, чтобы у вашего мужчины даже не появилась мысль об измене.

Среди моих знакомых и клиентов есть всего две категории мужчин, которым чуждо слово «измена».

Первые с помощью различных психологических приемов и манипуляций «воспитывают» своих партнерш таким образом, что для них сам факт измены мужчины уже как будто не является таковым, а становится привычной частью их семейной жизни. За внешним фасадом благополучия с каждым годом все сильнее прослеживается сильная боль женщины, которая рано или поздно перейдет в затяжную депрессию. Такие мужчины всегда были, есть и будут, и их нужно просто избегать.

Зато ко второй категории относятся мужчины, которые вместе со своей женщиной создали и продолжают создавать отношения c уважением и любовью к друг к другу. Они хорошо понимают и дополняют свои сильные и слабые стороны. Их отношения — это совместный рост и развитие. Таких мужчин вы можете сами «создавать» в своей жизни, важно лишь знать о потребностях обеих сторон и никогда не забывать о своей собственной ценности. Попробуйте ответить на один последний вопрос: «Кто самый ценный человек в вашей жизни?». Если в голову пришли ответы «муж, мама, ребенок» — это неверно. Самый ценный человек в вашей жизни — это вы сами.

Материал подготовил психолог Денис Северов

