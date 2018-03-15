Бывший совладелец крупного бизнеса по продаже пылесосов Владимир Померанцев к своей новой профессии относится благоговейно. Герой с удовольствием перечисляет все плюсы работы: «И деньги хорошие, и на месте не сидишь, и с людьми есть возможность пообщаться». Вместе с Menu.by мы продолжаем проект «Курьерская служба», где рассказываем о работе людей, чья миссия — во всех смыслах доставлять нам счастье.

«Многие мужики, сталкиваясь с проблемами, готовятся умереть»

Владимир «подбирает» нас около одного из заведений быстрого питания — оттуда ему нужно забрать сразу три заказа. Пока мы направляемся по первому адресу, герой делится непростой историей своей жизни.





— Курьером стал, потому что срочно понадобились деньги, а моя профессия сейчас никому не нужна. Я бывший радиотехник. Пару лет работал по специальности, потом переквалифицировался и стал ремонтировать цветные телевизоры — в 90-е это было куда актуальнее, чем сейчас. А потом, в лет этак 30, занялся бизнесом — продавал пылесосы в Беларуси и за границей.





После долгих расспросов о прошлой работе мужчина нехотя признается, что когда-то был долларовым миллионером.

— На заработанные деньги построил дом в поселке Дроздово, — говорит он. — Там 300 квадратных метров и восемь комнат, в двух из которых живут собаки — моя дочка их разводит. Еще купил две квартиры в Минске и одну в Москве.





Однако потом, по словам Владимира, денежный период закончился, а кормить детей и обеспечивать недвижимость было надо. К слову, детей у мужчины трое — две взрослые дочки и сын, студент второго курса МИТСО.

— Я сразу решил, что не важно, кем работать, главное — двигаться, — говорит курьер. — А то сейчас много крепких здоровых мужиков которые, когда сталкиваются с проблемами, ложатся и готовятся умереть.





«В месяц зарабатываю до двух тысяч рублей»

Мужчина считает, что курьер — это самая быстрая в обучении и доступная работа. С Menu.by он сотрудничает почти с самого начала работы компании в Беларуси.

— Устроился в декабре 2016 года, объявление нашел в интернете. Перед этим ходил на собеседование в одну из торговых сетей, но меня не взяли. Очень культурно «отшили», традиционно сказав «мы вам перезвоним» — и с концами, как обычно, — улыбается герой.





Зато вторая попытка оказалась успешной — компания как раз очень нуждалась в курьерах. Владимир вспоминает, что стажировался всего несколько часов, и в тот же день поехал на свой первый заказ. К слову, сейчас мужчина работает шесть дней в неделю. Продолжительность рабочего дня у него разная — иногда, если есть заказы, остается и до двух ночи.

— В день выполняю 20−27 заказов. В среднем за месяц зарабатываю до 2000 рублей — это оклад плюс премия за большое количество доставок, — объясняет герой. — К примеру, за 400 выполненных заказов в месяц получаем прибавку в 400 рублей, а за 600 — 520. Но мне этой зарплаты хватает только на оплату коммуналки (она доходит до 500 рублей) и покупку еды. А жена не работает — она мой личный бухгалтер, считает зарплату. По специальности фельдшер. Когда был бизнес, работала со мной и без практики все забыла, поэтому сейчас работу найти не может. Сидит теперь дома, вяжет свитера и коврики. Пыталась продавать, да они в наше время никому не нужны.

Еще у семьи Померанцевых есть два торговых помещения в товариществе собственников, которые они сдают. Но фирма во время кризиса влезла в долги, поэтому весь доход от сдачи идет на их погашение.





Выходим из машины и поднимаемся на пятый этаж хрущевки — лифта, конечно, нет. Только завидев на лестничной площадке жильцов, Владимир предупреждает их о журналистах. Люди фотографироваться отказываются, но реагируют на нас доброжелательно. Проделав стандартные процедуры с терминалом, курьер спускается к машине и спешит набрать в навигаторе следующий адрес.





В разговоре мужчина упоминает, что давно занимается йогой. Интересуемся, помогает ли спорт в работе.

— Я сам по себе не йог, просто дочка лет десять назад купила диск с упражнениями, вот я и заинтересовался, втянулся, — скромничает Владимир. — Я еще в проруби много лет купался, что теперь, моржом назовете? Но вообще, спорт помогает: были случаи, что на 11 этаж без лифта поднимался — даже не запыхался.





«Жаловались, что я работаю пьяным»

В комментариях ко второму заказу покупатель написал фразу «не опаздывать». Владимир, заметив, что отстает от графика, начинает нервничать.

— Сейчас заснимете, как будут на меня ругаться, — смеется курьер. — А что, такое было. Вообще, я очень спокойный человек, меня трудно вывести из себя, но иногда попадаются не совсем адекватные люди. Например, одна женщина на меня кричала — я пришел со стажером, а она возмутилась. Но все было, вроде бы, нормально, мы совершили оплату и под ее крики «Уходите отсюда!» быстро ретировались. А потом мне позвонил начальник с неожиданным вопросом: «Ты пьешь»? Отвечаю: «Пью. За рулем чай, кофе, в общем, то, что жена положит». А он мне давай рассказывать, что клиентка жаловалась, мол я работаю пьяный. Так что бывает всякое.





На вопрос о среднестатистическом клиенте Владимир отшучивается.

— Часто вижу полуголых девушек в коротких халатиках, — улыбается он. — Но были и барышни в туфлях и вечерних платьях. Знаете, я уже не в том возрасте, чтобы чему-то удивляться.

У Владимира, как и у большинства курьеров, есть клиенты, с которыми он встречается чаще остальных.





— Вчера ездил к мужчине с инвалидностью, он меня иногда просит продукты до кухни донести, — говорит он. — Рассказывал, что на Новый год хотел полностью стол накрыть, заказав блюда из разных заведений. Вот я бы хотел, чтобы наши менеджеры таких людей брали «на карандаш» и сами интересовались, не нужно ли чего.

Наше общение прерывает звонок от рекрутера. Оказывается, Владимир в ближайшие дни будет работать со стажером — обучать новичка тонкостям работы.





— У меня чуть ли не каждый день стажеры, я же выступаю инструктором от компании, потому что работаю тут давно, — рассказывает курьер. — Они делают все под диктовку, не пробивают ничего, пока я не скажу. Возраст у всех разный: есть и пенсионеры, и молодые. Вот позавчера был отличный стажер, бывший таксист. Очень мне помог — машина сломалась, и пока я разбирался, он бегал за заказом, поэтому мы даже не опоздали.

Владимир рассказывает, что обучал даже девушек.

— Была одна дама, бывшая учительница, так она до двух часов ночи со мной ездила, из любопытства хотела увидеть закрытие смены. Правда, почти уснула в машине, — улыбается он.

«Жена заказывает — а я привожу»

По заказу, на который «нельзя опаздывать», мы приехали вовремя — оказались на месте даже раньше, чем клиент. Бургеры заказали работники военной комендатуры, поэтому из машины разрешили выйти только курьеру.





— А если бы опоздал, заказчик мог и отказаться, — рассказывает Владимир, садясь на водительское кресло. — Однажды я так долго ждал, пока приготовят суши, что все три клиента отказались. В таком случае блюда мы отвозим в офис, а там их утилизируют. У курьеров из зарплаты ничего не вычитают — не наша вина, что в некоторых заведениях повара «тормозят». Мне даже один раз предложили поесть, извиняясь за долгое ожидание. Где точно — не припомню, за год у меня было больше пяти тысяч доставок.

Глядя на время, Владимир веселеет:

— Мы молодцы, за час развезли три заказа. Теперь ждем новый. Вот, обновляйте периодически программу, пока я буду заполнять отчет, — раздает задания курьер.





Через пару минут на экране появился новый адрес — на этот раз клиенты пожелали сладости.

— Впервые еду в это заведение, наверное, сотрудничаем с ним недавно, — комментирует курьер, увидев название пекарни. — Кстати, однажды конфеты кому-то доставлял, а сдачи не было — пришлось топать в магазин, который находился очень далеко, да еще и под дождем. С тех пор у меня в кармане всегда лежит мелочь и еще много купюр в общем на 100 рублей.









Пока стоим в пробке, спрашиваем у мужчины, чем он питается на работе.

— Я перерыв на обед не беру — ем в дороге, особенно хорошо «заходит» в час пик. Жена с собой обычно бутерброды дает, а полноценно я только ужинаю. Она меня, кстати, всегда ждет, даже когда в два часа ночи возвращаюсь — кормит, а потом только ложится спать. Пару раз сама у нас заказывала доставку пиццы и шаурмы, просила у диспетчера, чтобы именно я приехал в качестве курьера.





На прощание Владимир делится мнением о профессии курьера.

— Работа мне нравится, для меня она, наверное, идеальная. Работаешь в своем ритме, фактически, сам себе хозяин. По крайней мере, нет таких стрессов, как раньше. Какие-то конфликты с людьми — больша редкость, а еда, слава богу, не разговаривает, — смеется он.





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