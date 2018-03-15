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Бесплатный ремонт от дизайн-студии - за рассказ о себе. Начинаем проект "Битва интерьеров"
Мы привыкли думать, что ремонт — это всегда долго, сложно и мучительно. Может ли быть по-другому? Конечно! Три дизайн-студии Минска готовы переделать вашу гостиную, чтобы доказать — ремонт может быть не только приятным, но и бесплатным.
Вместе с
Всего за месяц они сделают ремонт трех гостиных наших читателей за одинаковый бюджет, используя товары с Kufar. Наши журналисты будут следить за процессом преображения гостиных и рассказывать о нем читателям. А в конце «Битвы интерьеров» мы устроим голосование за лучший ремонт.
Как стать участником проекта?
Несколько важных требований:
— ваша квартира должна находиться в Минске;
— площадь гостиной не должна превышать 25 квадратных метров, а сама гостиная не должна быть совмещена с кухней;
— в письме должны быть указаны имя и фамилия участника, домашний адрес и номер телефона для связи.
В случае несоблюдения хотя бы одного из указанных условий, заявка рассматриваться не будет.
Из полученных заявок мы выберем трех победителей с самыми интересными историями. Команды дизайнеров познакомятся с героями, учтут их предпочтения и приступят к ремонту. Через несколько недель мы увидим результат, после чего проведем голосование.
Хотите, чтобы вашу гостиную изменили дизайн-студии? Тогда мы ждем вашу заявку!
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Даем старт проекту "Битва интерьеров": три дизайн-студии создадут проекты гостиных для трех семей и реализуют их за три недели, а читатели выберут лучший. Сегодня...
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