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Бесплатный ремонт от дизайн-студии - за рассказ о себе. Начинаем проект "Битва интерьеров"

16.03.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Мы привыкли думать, что ремонт  это всегда долго, сложно и мучительно. Может ли быть по-другому? Конечно! Три дизайн-студии Минска готовы переделать вашу гостиную, чтобы доказать — ремонт может быть не только приятным, но и бесплатным.

Вместе с Kufar мы запускаем проект «Битва интерьеров», в котором сразятся три дизайн-студии: Design-service.by, Insight Studio и Som-art.


Интерьер от Design-service.by

Интерьер от Design-service.by

Интерьер от Insight Studio

Интерьер от Insight Studio

Интерьер от Som-art

Интерьер от Som-art

Всего за месяц они сделают ремонт трех гостиных наших читателей за одинаковый бюджет, используя товары с Kufar. Наши журналисты будут следить за процессом преображения гостиных и рассказывать о нем читателям. А в конце «Битвы интерьеров» мы устроим голосование за лучший ремонт.

Как стать участником проекта?
Платить героям ни за что не придется. Чтобы получить шанс бесплатно обновить гостиную, нужно до 10:00 30 марта отправить на ящик bitva@tutbymedia.by письмо с рассказом о себе и своей семье, вашими фотографиями и фотографиями вашей гостиной (чем больше — тем лучше) и коротким пояснением, почему вы хотите участвовать в проекте.

Несколько важных требований:

— ваша квартира должна находиться в Минске;

— площадь гостиной не должна превышать 25 квадратных метров, а сама гостиная не должна быть совмещена с кухней;

— в письме должны быть указаны имя и фамилия участника, домашний адрес и номер телефона для связи.

В случае несоблюдения хотя бы одного из указанных условий, заявка рассматриваться не будет.

Из полученных заявок мы выберем трех победителей с самыми интересными историями. Команды дизайнеров познакомятся с героями, учтут их предпочтения и приступят к ремонту. Через несколько недель мы увидим результат, после чего проведем голосование.

Хотите, чтобы вашу гостиную изменили дизайн-студии? Тогда мы ждем вашу заявку!

Партнер проекта:


«Каждый четвертый товар на Kufar — новый! Не знали? На Kufar размещают свои товары не только пользователи, но и 1038 магазинов-партнеров! А это значит, что вы можете выбрать абсолютно новый диван, телевизор, стройматериалы и даже квартиру через Kufar».

 
Теги: Минск
 
 
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Даем старт проекту "Битва интерьеров": три дизайн-студии создадут проекты гостиных для трех семей и реализуют их за три недели, а читатели выберут лучший. Сегодня...

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