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В белорусском молоке нашли антибиотики и кишечную палочку
В сгущенном молоке производства Глубокского молочно-консервного комбината Россельхознадзор выявил антибиотики, в молоке Калинковичского комбината (Светлогорский филиал) – кишечную палочку.
Об этом
На поставки с Калинковичского молочного комбината вводятся ограничения с 17 марта.
На сайте сообщается также об установлении усиленного контроля в отношении УПП «Глубокский молочно-консервный комбинат» и ПУП «Оршанский молочный комбинат», где в молочных продуктах был выявлен сульфаметазин (антибактериальный препарат).
Напомним, что пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано 14 марта заявила журналистам, что на поставки пока запрет с 15 марта вводить не будут, но
«Мы серьезно обеспокоены ситуацией, связанной с безопасностью питьевого молока, предназначенного для питания детей, поступающего из Республики Беларусь», - сказала Мелано.
С 9 марта
По словам главы Министерства сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, в отношении фальсифицированной молочной продукции из Беларуси продолжат принимать усиленные меры. Об этом чиновник заявил на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей.
Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на аграрной конференции
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В сгущенном молоке производства Глубокского молочно-консервного комбината Россельхознадзор выявил антибиотики, в молоке Калинковичского комбината...
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