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В белорусском молоке нашли антибиотики и кишечную палочку

16.03.2018 09:13 — Разное | БДГ  
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В сгущенном молоке производства Глубокского молочно-консервного комбината Россельхознадзор выявил антибиотики, в молоке Калинковичского комбината (Светлогорский филиал) – кишечную палочку.

Об этом сообщается на сайте российского надзорного ведомства.

На поставки с Калинковичского молочного комбината вводятся ограничения с 17 марта.

На сайте сообщается также об установлении усиленного контроля в отношении УПП «Глубокский молочно-консервный комбинат» и ПУП «Оршанский молочный комбинат», где в молочных продуктах был выявлен сульфаметазин (антибактериальный препарат).

Напомним, что пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано 14 марта заявила журналистам, что на поставки пока запрет с 15 марта вводить не будут, но проведут инспекции белорусских предприятий. Производства будут проверены на соответствие российским требованиям и нормам. Но 15 марта  Юлия Мелано сообщила, что ведомство усилит контроль за детским молоком, поступающим из Беларуси.

«Мы серьезно обеспокоены ситуацией, связанной с безопасностью питьевого молока, предназначенного для питания детей, поступающего из Республики Беларусь», - сказала Мелано.

С 9 марта начали действовать ограничения на поставку продукции в Россию в отношении «Агрокомбината «Снов», СОАО «Беловежские сыры» и ООО «Несвижский завод детского питания».

По словам главы Министерства сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, в отношении фальсифицированной молочной продукции из Беларуси продолжат принимать усиленные меры. Об этом чиновник заявил на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на аграрной конференции сообщил, что производство молока в России планируется расширить, так как для удовлетворения потребностей населения не хватает 25% от общего производимого объема.

 
 
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В сгущенном молоке производства Глубокского молочно-консервного комбината Россельхознадзор выявил антибиотики, в молоке Калинковичского комбината...

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