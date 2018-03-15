Лапландия, Заполярье. Под ногами хрустит снег, и ярче всех в полярной ночи сияет шеренга новых Volvo XC60 — именно эту модель мы будем тестировать в сложных условиях местных дорог. Почему сложных? Потому что помести белорусского водителя на любую местную дорогу — он сразу начнет звонить в МЧС.





Без соли и пыли

Под колесами голый раскатанный лед, но мамы везут детей в школу, а старики едут по своим делам, и никто не тревожится: здесь так принято, здесь так привыкли. Дороги в Лапландии не чистят до блеска и не посыпают солью. Поэтому ржавых машин в потоке нет, и грязи на асфальте нет. Зато есть голый лед под колесами, и это требует от водителя внимательности. Особенно, скажете вы, когда под капотом 249-сильный бензиновый мотор версии Т5? Прошли те времена, когда нужно было бояться такой мощности: сейчас все «лошадки» в надежной электронной узде, поэтому с педалью газа можно обращаться как хочешь. Хочешь в пол, хочешь в четверть педали — XC60, похрустывая системой стабилизации, просто едет по заданной траектории. Но по факту — 6,8 секунды с 0 до 100 км/ч.





На финских дорогах не порезвишься: все едут ровно, спокойно, по знакам. Штрафы за превышение скорости космические, за агрессивную езду тоже — поэтому можно расслабиться и осмотреться за рулем.





За рулем Volvo XC60 на ум приходит только одно: раньше шведам просто не хватало денег. Во все времена марка Volvo хотя бы чуть-чуть, но не дотягивала до премиума. Volvo 940 была отличным шведским танком, но салоны BMW, Audi, Mercedes-Benz все равно были отделаны качественнее. Но сейчас, с приходом китайского инвестора Geely — щедрой «luxury-рукой» разлито по интерьеру качество материалов, качество подгонки панелей и тот самый скандинавский дизайн.



Как всегда, шведы делают акцент на безопасности. Конструкция сидений даже предусматривает вертикальный удар: так бывает, когда автомобиль, например, вылетает в канаву

Это просто нужно видеть. Трогать. Смотреть и замечать нюансы. Совершенство современных салонов Volvo скрывается в мелочах, поэтому натуральное дерево соседствует здесь с огромным экраном «тач-скрин», а вместе с хрустальным селектором запуска двигателя можно найти кнопку Volvo On Call — и Volvo поможет.



Экраны в современных машинах хорошо выглядят, но пользоваться ими неудобно: управлять «климатом», тыкая пальцами в монитор — вы серьезно?

В этом и заключается далеко идущая философия Volvo. На презентации долго рассказывали о том, что марка должна быть построена вокруг человека, о том, что Volvo лучший друг человека, но по факту сейчас шведы опережают конкурентов не только в дизайне и качестве интерьеров, а в «софте». Да-да, именно в нем: такое ощущение, что китайские инвесторы смотрят чуть дальше автомобильного носа и живут уже в том будущем, когда автомобили будут общими, а комфорт будет измеряться удобством совместного пользования автомобилем.





Пока коллеги делились техническими характеристиками, я читал описание модели — и, вкратце, удобство по-шведски звучит так. Во-первых, к машине можно «привязать» несколько виртуальных ключей. Вся семья может ездить на ХС60, пользуясь своими смартфонами. Открыв дверь с девайса, ты попадешь в мир, который настроен только под тебя: сиденье, звук аудиосистемы и другие детали «привязаны» к каждому члену семьи индивидуально. Со смартфона можно дистанционно запустить двигатель, включить автономный отопитель, если он есть, и сделать много чего другого. Это идея не нова, но только Volvo On Call дает столько услуг сразу: тут тебе и вызов службы спасения, и служба техподдержки, в общем семь бед, один ответ — нажатие кнопки Volvo On Call.

Дальше больше — в цивилизованных странах Volvo теперь не нужно покупать. За фиксированную плату, например, 700 евро в месяц — вы можете пользоваться автомобилем, о котором у вас вообще не болит голова. Топливо, страховки, сезонная смена шин — все это не ваша забота. Автомобиль всегда вымыт, заправлен, стоит на вашем парковочном месте. Об остальном заботится Volvo. И это уже новая философия пользования автомобиле, револьволюция! После окончания срока пользования можно выбрать другую машину из модельного ряда и дальше ездить на ней за те же условные 700 евро. Эта опция доступна только в развитых странах — и, Боже, как она удобна.

Не нужно вообще думать ни о чем: о всем заботится Volvo. Чуть выше я жаловался, что неудобно управлять климат-контролем, тыкая пальцами в монитор — но на самом деле ХС60 можно просто попросить. Вслух сказать «мне холодно» — и машина поднимет температуру в салоне. Чудеса.

Снегокат и ледоруб





Впрочем, автомобили пока не стали автопилотными и самостоятельными, поэтому пора перейти к железу. И в этой номинации у Volvo всегда были запинки. То управляется слишком пресно, то мотора мало, то еще что-то не то. В 90-е был даже придуман термин «вольво-драйвер» — это описание джентльмена, который никуда не спешит. Просто катит себе потихонечку…

В нашем стремительном 21 веке такие не в тренде — а как едет Volvo XC60?





Чтобы полностью ответить на этот вопрос, мы заезжаем на полигон «Белый ад», который принадлежит компании Nokian. Льда в «Белом аду» действительно много. Большая часть трасс проложена по озеру, и прокладывали их с умом: «прохватить» можно на все деньги!





Я за рулем самой мощной версии Т6, это 320 л.с. — и машина, конечно, едет. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает 5,9 секунды — дядя, а это точно Volvo?

Если раньше образ «вольво-драйвера» четко увязывался с пенсионером, теперь отставить старость, только юность, только задор.

Можно долго рассуждать о новой глобальной платформе SPA, на которой построены и Volvo XC90 и Volvo XC60, но я не буду: ХС60 едет. Едет задорно и легко, словно балерина порхает из одного поворота в другой, а если отключить систему стабилизации, то можно и побаловаться с заносами — и это уже совсем не те Volvo, что мы знали.

Даже дизельная версия, и та не создает впечатление «пенсионерской». У самого слабого дизеля «максималка» 205 км/ч, а вам нужно больше?





Но проблемы есть. Главная — четыре цилиндра под капотом. На бумаге цифры впечатляют. И по факту едет машина быстро. К базовым и «средним» версиям вопросов вообще нет, но топовой Т6 остро не хватает звука мотора. Едешь, как на троллейбусе: основные конкуренты, BMW сотоварищи, сохранили в гамме шестицилиндровые моторы. И они звучат! А Volvo не звучит. Сохраняет скандинавское спокойствие, и это не заводит, не будоражит.

Жаль.

Еще из сожалений — маловато места сзади. С одной стороны, это логично, хочешь автобус, купи себе ХС90. Но длинноногим сзади тесновато.

В остальном, глядя на модель со стороны, трогая, разглядывая управляя — топ. Наконец-то Volvo на равных может соперничать с Mercedes-Benz, BMW, Audi и Lexus. Тут тебе и пневмоподвеска, и многочисленные опции, и большой багажник, и хрусталь в салоне.

Вспоминая электронных помощников, традиционную для Volvo безопасность и «фишки» вроде сдачи машины в аренду без забот и хлопот — неудивительно, что продажи во всем мире растут. 2017 год компания заканчивает с прибылью, продажи выросли на 7%, и в будущее шведы смотрят с оптимизмом.





Они уже заявили, что не будут больше разрабатывать дизельные моторы, готовы к переходу на электротягу и автономное вождение автомобилей. Китайские деньги и европейские умы делают чудеса: бренд, который все время был харизматичным, но каким-то бедовым, сейчас выглядит увереннее многих.





И это хорошо. Ведь у современных Volvo есть еще одна приятная черта: выйдя из машины и оглянувшись, испытываешь страсть.

Они чертовски привлекательны, эти современные Volvo.

Жаль, что в Беларуси их не отдают за 300 евро в месяц — но это уже совсем другая история, наш личный, персональный ад. Спасаться от которого очень неплохо за деревянным рулем в хрустальном салоне Volvo.

Краткие технические характеристики Модель, побывавшая на тесте AUTO.TUT.BY Volvo XC60 T5 AWD Рабочий объем, см3 1969 Максимальная мощность, л.с. 249 Максимальный крутящий момент, Нм 350 Максимальная скорость, км/ч 220 Разгон с 0 до 100 км/с, с 6,8 Расход топлива, л/100 км, средний 7,4 Длина, мм 4690 Ширина, мм 1902 Высота, мм 1658 Колесная база, мм 2865 Клиренс, мм 216