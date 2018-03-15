|
"Вольво-драйвер" - это звучит быстро, или Как мы тестировали Volvo XC60 в "Белом аду"
Лапландия, Заполярье. Под ногами хрустит снег, и ярче всех в полярной ночи сияет шеренга новых Volvo XC60 — именно эту модель мы будем тестировать в сложных условиях местных дорог. Почему сложных? Потому что помести белорусского водителя на любую местную дорогу — он сразу начнет звонить в МЧС.
Без соли и пыли
Под колесами голый раскатанный лед, но мамы везут детей в школу, а старики едут по своим делам, и никто не тревожится: здесь так принято, здесь так привыкли. Дороги в Лапландии не чистят до блеска и не посыпают солью. Поэтому ржавых машин в потоке нет, и грязи на асфальте нет. Зато есть голый лед под колесами, и это требует от водителя внимательности. Особенно, скажете вы, когда под капотом 249-сильный бензиновый мотор версии Т5? Прошли те времена, когда нужно было бояться такой мощности: сейчас все «лошадки» в надежной электронной узде, поэтому с педалью газа можно обращаться как хочешь. Хочешь в пол, хочешь в четверть педали — XC60, похрустывая системой стабилизации, просто едет по заданной траектории. Но по факту — 6,8 секунды с 0 до 100 км/ч.
На финских дорогах не порезвишься: все едут ровно, спокойно, по знакам. Штрафы за превышение скорости космические, за агрессивную езду тоже — поэтому можно расслабиться и осмотреться за рулем.
За рулем Volvo XC60 на ум приходит только одно: раньше шведам просто не хватало денег. Во все времена марка Volvo хотя бы чуть-чуть, но не дотягивала до премиума. Volvo 940 была отличным шведским танком, но салоны BMW, Audi, Mercedes-Benz все равно были отделаны качественнее. Но сейчас, с приходом китайского инвестора Geely — щедрой «luxury-рукой» разлито по интерьеру качество материалов, качество подгонки панелей и тот самый скандинавский дизайн.
Это просто нужно видеть. Трогать. Смотреть и замечать нюансы. Совершенство современных салонов Volvo скрывается в мелочах, поэтому натуральное дерево соседствует здесь с огромным экраном «тач-скрин», а вместе с хрустальным селектором запуска двигателя можно найти кнопку Volvo On Call — и Volvo поможет.
В этом и заключается далеко идущая философия Volvo. На презентации долго рассказывали о том, что марка должна быть построена вокруг человека, о том, что Volvo лучший друг человека, но по факту сейчас шведы опережают конкурентов не только в дизайне и качестве интерьеров, а в «софте». Да-да, именно в нем: такое ощущение, что китайские инвесторы смотрят чуть дальше автомобильного носа и живут уже в том будущем, когда автомобили будут общими, а комфорт будет измеряться удобством совместного пользования автомобилем.
Пока коллеги делились техническими характеристиками, я читал описание модели — и, вкратце, удобство по-шведски звучит так. Во-первых, к машине можно «привязать» несколько виртуальных ключей. Вся семья может ездить на ХС60, пользуясь своими смартфонами. Открыв дверь с девайса, ты попадешь в мир, который настроен только под тебя: сиденье, звук аудиосистемы и другие детали «привязаны» к каждому члену семьи индивидуально. Со смартфона можно дистанционно запустить двигатель, включить автономный отопитель, если он есть, и сделать много чего другого. Это идея не нова, но только Volvo On Call дает столько услуг сразу: тут тебе и вызов службы спасения, и служба техподдержки, в общем семь бед, один ответ — нажатие кнопки Volvo On Call.
Дальше больше — в цивилизованных странах Volvo теперь не нужно покупать. За фиксированную плату, например, 700 евро в месяц — вы можете пользоваться автомобилем, о котором у вас вообще не болит голова. Топливо, страховки, сезонная смена шин — все это не ваша забота. Автомобиль всегда вымыт, заправлен, стоит на вашем парковочном месте. Об остальном заботится Volvo. И это уже новая философия пользования автомобиле, револьволюция! После окончания срока пользования можно выбрать другую машину из модельного ряда и дальше ездить на ней за те же условные 700 евро. Эта опция доступна только в развитых странах — и, Боже, как она удобна.
Не нужно вообще думать ни о чем: о всем заботится Volvo. Чуть выше я жаловался, что неудобно управлять климат-контролем, тыкая пальцами в монитор — но на самом деле ХС60 можно просто попросить. Вслух сказать «мне холодно» — и машина поднимет температуру в салоне. Чудеса.
Снегокат и ледоруб
Впрочем, автомобили пока не стали автопилотными и самостоятельными, поэтому пора перейти к железу. И в этой номинации у Volvo всегда были запинки. То управляется слишком пресно, то мотора мало, то еще что-то не то. В 90-е был даже придуман термин «вольво-драйвер» — это описание джентльмена, который никуда не спешит. Просто катит себе потихонечку…
В нашем стремительном 21 веке такие не в тренде — а как едет Volvo XC60?
Чтобы полностью ответить на этот вопрос, мы заезжаем на полигон «Белый ад», который принадлежит компании Nokian. Льда в «Белом аду» действительно много. Большая часть трасс проложена по озеру, и прокладывали их с умом: «прохватить» можно на все деньги!
Я за рулем самой мощной версии Т6, это 320 л.с. — и машина, конечно, едет. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает 5,9 секунды — дядя, а это точно Volvo?
Если раньше образ «вольво-драйвера» четко увязывался с пенсионером, теперь отставить старость, только юность, только задор.
Можно долго рассуждать о новой глобальной платформе SPA, на которой построены и Volvo XC90 и Volvo XC60, но я не буду: ХС60 едет. Едет задорно и легко, словно балерина порхает из одного поворота в другой, а если отключить систему стабилизации, то можно и побаловаться с заносами — и это уже совсем не те Volvo, что мы знали.
Даже дизельная версия, и та не создает впечатление «пенсионерской». У самого слабого дизеля «максималка» 205 км/ч, а вам нужно больше?
Но проблемы есть. Главная — четыре цилиндра под капотом. На бумаге цифры впечатляют. И по факту едет машина быстро. К базовым и «средним» версиям вопросов вообще нет, но топовой Т6 остро не хватает звука мотора. Едешь, как на троллейбусе: основные конкуренты, BMW сотоварищи, сохранили в гамме шестицилиндровые моторы. И они звучат! А Volvo не звучит. Сохраняет скандинавское спокойствие, и это не заводит, не будоражит.
Жаль.
Еще из сожалений — маловато места сзади. С одной стороны, это логично, хочешь автобус, купи себе ХС90. Но длинноногим сзади тесновато.
В остальном, глядя на модель со стороны, трогая, разглядывая управляя — топ. Наконец-то Volvo на равных может соперничать с Mercedes-Benz, BMW, Audi и Lexus. Тут тебе и пневмоподвеска, и многочисленные опции, и большой багажник, и хрусталь в салоне.
Вспоминая электронных помощников, традиционную для Volvo безопасность и «фишки» вроде сдачи машины в аренду без забот и хлопот — неудивительно, что продажи во всем мире растут. 2017 год компания заканчивает с прибылью, продажи выросли на 7%, и в будущее шведы смотрят с оптимизмом.
Они уже заявили, что не будут больше разрабатывать дизельные моторы, готовы к переходу на электротягу и автономное вождение автомобилей. Китайские деньги и европейские умы делают чудеса: бренд, который все время был харизматичным, но каким-то бедовым, сейчас выглядит увереннее многих.
И это хорошо. Ведь у современных Volvo есть еще одна приятная черта: выйдя из машины и оглянувшись, испытываешь страсть.
Они чертовски привлекательны, эти современные Volvo.
Жаль, что в Беларуси их не отдают за 300 евро в месяц — но это уже совсем другая история, наш личный, персональный ад. Спасаться от которого очень неплохо за деревянным рулем в хрустальном салоне Volvo.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Volvo - давно не "чемодан", "вольво-драйвер" - не оскорбление. Подпитываемая китайскими инвестициями, шведская марка, кажется, шагает в верном направлении. В этом мы...
|
Архив (Разное)
Комментарии