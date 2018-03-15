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Белстат отмечает рост реальных денежных доходов населения, когда рынок констатирует обратное

16.03.2018 09:18 — Разное | Ежедневник  
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Белстат отмечает рост реальных денежных доходов населения, когда рынок констатирует обратное

Реальные денежные доходы населения Беларуси в январе 2018 года, в сравнении с январем 2017 года увеличились на 7,8%, отмечает Национальный статистический комитет. При этом, бизнес отмечает снижение потребительской активности жителей страны.

Согласно данным Белстата, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63,6%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 24,5%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,5%.

Между тем, бизнес отмечает, что если сравнивать с январем 2017 года, то сегодня потребительская активность населения значительно снизилась. Причем, население стало меньше покупать не только за счет своих средств, но и кредитных. Эксперты отмечают, что это могло произойти только в следствие снижения реальных доходов жителей страны.

 
 
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Реальные денежные доходы населения Беларуси в январе 2018 года, в сравнении с январем 2017 года увеличились на 7,8%, отмечает Национальный статистический комитет. При...

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