Белстат отмечает рост реальных денежных доходов населения, когда рынок констатирует обратное





Реальные денежные доходы населения Беларуси в январе 2018 года, в сравнении с январем 2017 года увеличились на 7,8%, отмечает Национальный статистический комитет. При этом, бизнес отмечает снижение потребительской активности жителей страны.

Согласно данным Белстата, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63,6%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 24,5%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,5%.

Между тем, бизнес отмечает, что если сравнивать с январем 2017 года, то сегодня потребительская активность населения значительно снизилась. Причем, население стало меньше покупать не только за счет своих средств, но и кредитных. Эксперты отмечают, что это могло произойти только в следствие снижения реальных доходов жителей страны.