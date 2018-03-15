Масштабное исследование доказало опасность излишнего веса

Так называемый «парадокс ожирения», согласно которому вес выше нормы не представляет опасности для здоровья и даже может снижать риск смерти, если при этом люди достаточно физически активны, поставлен под сомнение новым масштабным исследованием, в котором использовались данные почти 300 тысяч людей, пишет EurekAlert! со ссылкой на European Heart Journal.



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В исследовании ученых Университета Глазго (Шотландия) были использованы данные 296 535 взрослых белых европейцев из английского UK Biobank с 2006 по 2015 годы.

В результате выяснилось, что индекс массы тела (ИМТ) выше 22−23 килограммов на квадратный метр (считается нормальным весом), связан с увеличением вероятности появления сердечных приступов, инсультов и высокого кровяного давления. Рост составил 13 процентов на каждые лишние 5,2 килограмма на м2 у женщин и 4,3 килограмма на м2 у мужчин.

Кроме того, согласно исследованию, риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличился на 16% у женщин и 10% у мужчин на каждые 12,6 см и 11,4 см увеличения окружности талии для женщин и мужчин соответственно.

Авторы считают, что их результаты опровергают утверждения о неопасности лишнего веса для здоровых людей. «Любое публичное заявление о потенциальном защитном влиянии жира на риск сердечных заболеваний и инсульта должно быть оспорено, — сказала глава исследования доктор Илиодромити. — Это самое крупное исследование, дающее доказательства против „парадокса ожирения“ у здоровых людей».