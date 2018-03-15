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Гончаренко: ЦСКА был великолепен
Главный тренер ЦСКА белорус Виктор Гончаренко после
— Учитывая, что мы вышли в ¼ финала, мы были великолепны. Нельзя скупиться на похвалы команде. Ребята смогли собраться и выдать хорошую игру. Сказалось и то, что «Лион» не хотел закрываться в домашнем матче, особенно когда мы повели. Схема, которую мы выбрали, тоже пошла в плюс. Не люблю выделять кого-то отдельно, но Головин был сегодня великолепен. Под стать всей команде. После ухода Василия Березуцкого в перерыве были проблемы в обороне, два пропущенных гола это многовато для нас. А так мы вполне заслуженно прошли в четвертьфинал.
— Выход Витиньо изначально планировался вместо Мусы? И почему он начал матч в запасе?
— Он остался в запасе потому, что мы не можем выпустить 12 человек. Почему вышел вместо Мусы? Нам надо было усилить именно атаку.
— Когда у вас появилась надежда на то, что вы можете пройти дальше?
— У нас такое чувство было и после московского матча. Мы уважаем соперника, но мы знали, что на более качественном поле, чем у нас, лучше сыграть может как «Лион», так и мы. «Лион» — молодая, достаточно перспективная команда. У нее очень много индивидуально сильных футболистов. Желаю им удачи.
— Почему Василий Березуцкий был заменен в перерыве?
— У него температура.
— Второй раз в сезоне в ворота ЦСКА забивают гол после того, как мяч покидает пределы поля. Как прокомментируете этот момент?
— С тренерской скамейки это тяжело увидеть. Там есть помощники судьи, это на их совести.
— Какие ожидания от жеребьевки?
— Мы спокойно относимся к любому варианту. Какой соперник выпадет, с тем и будем играть, — сказал Виктор Гончаренко.
В четвертьфинал Лиги Европы
«Атлетико» (Мадрид, Испания)
«РБ Лейпциг» (Германия)
«Спортинг» (Лиссабон, Португалия)
«Ред Булл Зальцбург» (Австрия)
«Лацио» (Рим, Италия)
«Марсель» (Франция)
ЦСКА (Москва, Россия)
«Арсенал» (Лондон, Англия).
Жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги Европы пройдет 16 марта в 15.00 по минскому времени.
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Виктор Гончаренко после выхода в четвертьфинал Лиги Европы поделился впечатлениями от победы ЦСКА над "Лионом" во Франции.
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