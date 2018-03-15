Гончаренко: ЦСКА был великолепен

Главный тренер ЦСКА белорус Виктор Гончаренко после выхода в четвертьфинал Лиги Европы поделился впечатлениями от победы его команды над «Лионом» во Франции, сообщает пресс-служба ПФК ЦСКА.



Фото: twitter.com/pfc_cska

— Учитывая, что мы вышли в ¼ финала, мы были великолепны. Нельзя скупиться на похвалы команде. Ребята смогли собраться и выдать хорошую игру. Сказалось и то, что «Лион» не хотел закрываться в домашнем матче, особенно когда мы повели. Схема, которую мы выбрали, тоже пошла в плюс. Не люблю выделять кого-то отдельно, но Головин был сегодня великолепен. Под стать всей команде. После ухода Василия Березуцкого в перерыве были проблемы в обороне, два пропущенных гола это многовато для нас. А так мы вполне заслуженно прошли в четвертьфинал.

— Выход Витиньо изначально планировался вместо Мусы? И почему он начал матч в запасе?

— Он остался в запасе потому, что мы не можем выпустить 12 человек. Почему вышел вместо Мусы? Нам надо было усилить именно атаку.

— Когда у вас появилась надежда на то, что вы можете пройти дальше?

— У нас такое чувство было и после московского матча. Мы уважаем соперника, но мы знали, что на более качественном поле, чем у нас, лучше сыграть может как «Лион», так и мы. «Лион» — молодая, достаточно перспективная команда. У нее очень много индивидуально сильных футболистов. Желаю им удачи.

— Почему Василий Березуцкий был заменен в перерыве?

— У него температура.

— Второй раз в сезоне в ворота ЦСКА забивают гол после того, как мяч покидает пределы поля. Как прокомментируете этот момент?

— С тренерской скамейки это тяжело увидеть. Там есть помощники судьи, это на их совести.

— Какие ожидания от жеребьевки?

— Мы спокойно относимся к любому варианту. Какой соперник выпадет, с тем и будем играть, — сказал Виктор Гончаренко.

В четвертьфинал Лиги Европы вышли :

«Атлетико» (Мадрид, Испания)

«РБ Лейпциг» (Германия)

«Спортинг» (Лиссабон, Португалия)

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия)

«Лацио» (Рим, Италия)

«Марсель» (Франция)

ЦСКА (Москва, Россия)

«Арсенал» (Лондон, Англия).

Жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги Европы пройдет 16 марта в 15.00 по минскому времени.