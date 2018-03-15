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В Беларуси на 2 процента увеличилось производство сельхозпродукции

16.03.2018 09:54 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси на 2 процента увеличилось производство сельхозпродукции

В январе-феврале 2018 года в хозяйствах всех категорий производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1612,3 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-февралем 2017 года в сопоставимых ценах на 2%.

Как сообщает Белстат, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1547,3 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 2,4% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 297,9 тыс. тонн, что на 0,8% больше, чем за январь-февраль 2017 года, молока произведено 1127,8 тыс. тонн (на 3,8% больше), яиц - 523,3 млн штук (на 1,2% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 282,2 тыс. тонн и по сравнению с январем–февралем 2017 года увеличилось на 1,3%, молока произведено 1098,5 тыс. тонн, что на 4,1% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, яиц – 468,6 млн штук (на 0,6% больше).

На 1 марта 2018 года в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,3 млн голов, что по сравнению с аналогичной датой предыдущего года больше на 1,1%, в том числе коров – 1,4 млн голов (на 0,3% больше). Численность свиней составила 2,7 млн голов, или 97% к уровню соответствующей даты предыдущего года.

 
 
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В январе-феврале 2018 года в хозяйствах всех категорий производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1612,3 млн рублей и увеличилось по...

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