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Появились примеры снимков, сделанных на продвинутую камеру Huawei P20

16.03.2018 10:04 — Разное | Tut.by  
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Huawei представит свои флагманские смартфоны P20 и P20 Pro 27 марта в Париже. Ранее мы узнали о характеристиках смартфонов и их дизайне, а сейчас в Сети появились снимки, сделанные, предположительно, Huawei P20.

Как известно, новые флагманы Huawei получат самые продвинутые за всё время камеры. У Huawei P20 будет два модуля — 12 и16 Мп, у Huawei P20 Pro — сразу три (добавится еще один 16 Мп для трехкратного оптического зума). Известно, что одно из главных преимуществ устройств станет очень качественная съемка при плохом освещении.

Exif-данные появившихся в Сети снимков говорят, что они были сделаны еще 23 февраля камерой нового флагмана Huawei:





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