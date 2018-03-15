У нового Mercedes GLS появится роскошная Maybach-версия

Отделение Mercedes-Maybach готовит расширение своего модельного ряда — компанию самой роскошной версии S-класса и удлиненной версии Pullman в ближайшем будущем составит внедорожник на основе модели GLS следующего поколения.



Иллюстрация: Autocar

По информации британского Autocar, в виде концепта внедорожный Mercedes-Maybach могут показать уже в апреле этого года на Пекинском автошоу, а дебют серийного варианта ожидается осенью на автосалоне в Лос-Анджелесе. От исходного GLS версия Maybach будет отличаться не только более роскошной отделкой интерьера и обилием хромированного декора, но и оформлением решетки радиатора.

Под капотом самого роскошного GLS расположится четырехлитровый V8 серии M177 разработки Mercedes-AMG — 469-сильный двигатель уже устанавливается на обновленный седан S-класса . Не исключено, что в гамме будет и «подзаряжаемая» гибридная модификация с рядной трехлитровой бензиновой «шестеркой» (363 л.с.) и 121-сильным электродвигателем.

Основными конкурентами Mercedes-Maybach GLS станут самые роскошные версии Range Rover, Bentley Bentayga, а также грядущий SUV Rolls-Royce Cullinan .