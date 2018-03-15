Как заработать, пока сидишь в декрете: советы тех, кто это умеет

Смотрите прямо сейчас эксклюзивно на LADY онлайн-трансляцию образовательного саммита для молодых мам «DIGITAL Декрет». Все о возможностях заработка в декретном отпуске в Facebook, Instagram, Вконтакте, Одноклассниках и Youtube.

Для кого:

Для тех, кто желает во время декрета освоить digital профессии — smm, копирайтинг, пикчер, Instagram и Youtube-блогер, таргетолог, комьюнити-менеджер.

Кому это может быть интересно?

— Тем, кто хочет потратить время в декрете на повышение квалификации и получить доступ к новым технологиям.

— Тем, кто хочет вести и легально монетизировать блоги и микроблоги в Youtube и Instgram.

— Мамам в бизнесе. Они смогут понять, как продвигать свои проекты с использованием эффективных инструментов в соцсетях и платформах. От старта — до продаж.



i.dailymail.co.uk

Кто расскажет:

8 специалистов-практиков расскажут, как декретницам легально зарабатывать реальные деньги на виртуальных проектах. А также дадут список бесплатных полезных инструментов, которые облегчат труд в цифровой среде, расскажут, как работать совершенно легально (с сохранением пособия) и получать не только деньги, но и удовольствие от своей востребованности.

Идейный digital-евангелист Сергей Кузьменко.

Расскажет, где и как брать заказы, списки секретных и публичных групп с тысячами заказчиков на digital-работы.

Валерьян Брунин. Соучредитель компании «ЧердакМедиа» и студии веб-разработки «ilavista».

Тема: «Первые шаги в digital. Как правильно выбрать свой путь в интернет-маркетинге».

Татьяна Герасимова. Практикующий аттестованный юрист с опытом работы более 15 лет. Работающая мама в декрете.

Тема: «Работа в декрете по закону», «Декретный отпуск — время материнства или бизнеса?», «Как оформить заработок в декрете легально».

Александр Тукай. Молодой отец и специалист в области маркетинга в социальных сетях с семилетним стажем.

Александр расскажет, где брать фото, видео, как и чем обрабатывать, как лучше оформлять группы/страницы — свои и заказчиков.

Тема: «Бесплатные инструменты в помощь digital специалисту»

Алексей Ткачук. Автор лучшего блога про продвижение в Instagram DNative.ru

Тема: «Способы заработать в Instagram. От мифов к реальности»

Евгений Котяк. Мастер копирайтинга, преподаватель Академии «Webcom» и директор «Бюро контента»

Тема: «Тексты в digital — от А до Я»

Александр Дечко. Врач-педиатр первой категории, стаж работы 25 лет. Владелец и директор медицинского центра «Добрый Доктор»

Тема: «Здоровье VS digital-активности»

Прямые и честные ответы на сложные вопросы:

1. Сколько по времени кормящей матери не вредно работать за компьютером и влияет ли это на лактацию?

2. Долго находиться в сидячем положении при беременности, по словам врачей, не очень полезно. Каким образом и сколько по времени тогда работать?

3. Правда ли, что излучение от монитора вредно для малыша?

4. Как организовать рабочее место в малогабаритной квартире, на каком расстоянии должен находиться компьютер от детской кроватки?

5. Как фильтровать околомедицинскую информацию в интернете и не навредить ребенку?

6. Популярные форумы о здоровье мамы и малыша: можно ли верить, имеет ли смысл подписываться?

Теле-радиоведущая Татьяна Мартынова

Тема: интерактивный воркшоп «Digital — это про любовь»