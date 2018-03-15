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Как заработать, пока сидишь в декрете: советы тех, кто это умеет
Смотрите прямо сейчас эксклюзивно на LADY онлайн-трансляцию образовательного саммита для молодых мам «DIGITAL Декрет». Все о возможностях заработка в декретном отпуске в Facebook, Instagram, Вконтакте, Одноклассниках и Youtube.
Для кого:
Для тех, кто желает во время декрета освоить digital профессии — smm, копирайтинг, пикчер, Instagram и Youtube-блогер, таргетолог, комьюнити-менеджер.
Кому это может быть интересно?
Кто расскажет:
8 специалистов-практиков расскажут, как декретницам легально зарабатывать реальные деньги на виртуальных проектах. А также дадут список бесплатных полезных инструментов, которые облегчат труд в цифровой среде, расскажут, как работать совершенно легально (с сохранением пособия) и получать не только деньги, но и удовольствие от своей востребованности.
Расскажет, где и как брать заказы, списки секретных и публичных групп с тысячами заказчиков на digital-работы.
Тема: «Первые шаги в digital. Как правильно выбрать свой путь в интернет-маркетинге».
Тема: «Работа в декрете по закону», «Декретный отпуск — время материнства или бизнеса?», «Как оформить заработок в декрете легально».
Александр расскажет, где брать фото, видео, как и чем обрабатывать, как лучше оформлять группы/страницы — свои и заказчиков.
Тема: «Способы заработать в Instagram. От мифов к реальности»
Тема: «Тексты в digital — от А до Я»
Тема: «Здоровье VS digital-активности»
1. Сколько по времени кормящей матери не вредно работать за компьютером и влияет ли это на лактацию?
2. Долго находиться в сидячем положении при беременности, по словам врачей, не очень полезно. Каким образом и сколько по времени тогда работать?
3. Правда ли, что излучение от монитора вредно для малыша?
4. Как организовать рабочее место в малогабаритной квартире, на каком расстоянии должен находиться компьютер от детской кроватки?
5. Как фильтровать околомедицинскую информацию в интернете и не навредить ребенку?
6. Популярные форумы о здоровье мамы и малыша: можно ли верить, имеет ли смысл подписываться?
Тема: интерактивный воркшоп «Digital — это про любовь»
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Прямая трансляция саммита для молодых мам "DIGITAL Декрет". Все о возможностях заработка в декретном отпуске в Facebook, Instagram, Вконтакте, Одноклассниках и Youtube.
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