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Автомобили семейства "Кортеж" покажут в августе на Московском автосалоне

16.03.2018 09:53 — Разное | Tut.by  
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Первые модели, разрабатываемые в России в рамках проекта «Кортеж», широкой публике покажут на Московском международном автосалоне, который будет работать с 29 августа по 9 сентября. Об этом РИА «Новости» сообщил некий осведомленный источник.


По его словам, посетителям покажут седан и минивэн. «Планируется, что в продажу поступит седан, а дальше вопрос будет решаться исходя из спроса покупателей», — отметил собеседник агентства.

По всей видимости, речь идет о седане и минивэне, которые предназначены для открытой продажи в 2019 году. После 2020 года в семействе появится внедорожник. Разработанный в рамках проекта (официально он называется ЕМП, то есть Единая модульная платформа) российский президентский лимузин должен появиться еще раньше — ожидается, что избранный глава России приедет на церемонию уже на новом автомобиле.

Напомним, что ранее в Сети появлялась информация о 2,2-литровом турбомоторе (245 лошадиных сил), который станет устанавливаться на «массовые» автомобили будущей линейки. Более мощные версии седанов, минивэнов и внедорожников «Кортежа», на которые планируется пересадить российских чиновников, получат 4,4-литровый бензиновый V8 мощностью 600 лошадиных сил. Наконец, лимузины (в том числе и для российской верхушки) проекта планируется оснастить мотором V12 с четырьмя турбокомпрессорами (860 сил и около 1000 Нм крутящего момента).

 
 
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Речь идет о седане и минивэне, предназначенным для открытой продажи в 2019 году.

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