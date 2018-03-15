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Автомобили семейства "Кортеж" покажут в августе на Московском автосалоне
Первые модели, разрабатываемые в России в рамках
По его словам, посетителям покажут седан и минивэн. «Планируется, что в продажу поступит седан, а дальше вопрос будет решаться исходя из спроса покупателей», — отметил собеседник агентства.
По всей видимости, речь идет о седане и минивэне, которые предназначены для открытой продажи в 2019 году. После 2020 года в семействе появится внедорожник. Разработанный в рамках проекта (официально он называется ЕМП, то есть Единая модульная платформа) российский президентский лимузин должен появиться еще раньше — ожидается, что избранный глава России приедет на церемонию уже на новом автомобиле.
Напомним, что ранее в Сети
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Речь идет о седане и минивэне, предназначенным для открытой продажи в 2019 году.
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