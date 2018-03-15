Пройдите тест и узнайте, нужна ли вам помощь в связи с домашним насилием - важно

Домашнее насилие является одной из проблем, которая существует во всех, без исключения, странах мира.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54081.php

Читать полностью в источнике с фото:





В Беларуси домашнее насилие является наиболее распространенным видом насилия на гендерной почве. Каждый год в стране регистрируется около 2000 преступлений, совершенных в быту. Ежедневно в республике в органы внутренних дел поступает около 500 сообщений о фактах семейно-бытовых конфликтов, из которых свыше 70% составляют случаи домашнего насилия в отношении женщин и детей. В то же время, значительное количество случаев насилия не фиксируется, поскольку многие женщины либо склонны мириться с его проявлениями, либо предпочитают искать решения, не обращаясь с заявлениями в официальные органы. В связи с этим большинство обидчиков остаются безнаказанными.

Не молчите, если вы стали жертвой или свидетелем домашнего насилия. Обращайтесь за помощью к специалистам.

Что же такое домашнее насилие?

Насилие в семье – умышленные действия физического, психологического, сексуального характера члена семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, законные интересы и причиняющие ему физические и (или) психические страдания (Закон Республики Беларусь от 4 января 2014 г. «Об основах деятельности по профилактике правонарушений»). Одна из главных особенностей домашнего насилия - повторяющиеся инциденты разных видов насилия (физического, психологического, сексуального и экономического). Они являются важным показателем, отличающим «домашнее насилие» от «конфликта». Конфликт обычно имеет свое завершение, насилие же характеризуется систематичностью. Конфликт имеет в основе проблему, которую можно решить. В ситуации с насилием в семье один человек постоянно контролирует другого с применением силы, а это приводит к психологическим и/или физическим травмам. Еще одна особенность домашнего насилия, усугубляющая психологическую травму, заключается в том, что обидчик и пострадавший – близкие люди.

Домашнему насилию может подвергнуться любой человек, как ребенок, так и взрослый, пожилой человек, женщина или мужчина. Супруг может проявить агрессию в отношении супруги, и наоборот, родители в отношении детей, а дети в отношении родителей, братья и сестры – по отношению друг к другу.

Что бы узнать, подвергаетесь ли Вы насилию со стороны партнера, пройдите нижеприведенный тест!

Выберите ответ: никогда, редко, часто, постоянно.

Итак, ваш партнер…

1. Изводит вас вспышками необоснованной ревности — вам приходится вести себя так, чтобы не спровоцировать ее.

2. Критикует ваших родных и друзей и/или запрещает говорить с ними по телефону и встречаться.

3.Швыряет в вас вещи и ломает их, когда вы ссоритесь.

4. Строго контролирует ваши расходы, упрекает в расточительности, не дает тратить деньги по своему усмотрению, не вносит свою лепту в семейный бюджет.

5. Уверяет ваших общих знакомых, что вы бываете «не в себе».

6. Говорит, что вы толстая или слишком худая, бестолковая, жадная, нерасторопная, плохая мать, жена и хозяйка, что у вас тяжелый характер, что вы зануда, не привлекаете его как женщина и кроме него никому не нужны.

7. Толкает, щипает, шлепает, применяет физическую силу или угрозы во время ссор и споров.

8. Заставляет делать неприятные вещи во время близости.

9. Вызывает у вас особенный страх в те моменты, когда он внешне спокоен.

10. Когда вы попадаете в затруднительное положение, говорит: «Это твои проблемы».

11. Подвергает вас риску, когда ведет машину, или проявляет неосторожность в других опасных ситуациях.

12. Курит в вашем присутствии, хотя знает, что вам это неприятно и вообще вредно для вашего здоровья.

13. Отказывается подвозить вас на машине, когда у него есть такая возможность, ссылаясь на то, что транспортного средства у вас могло бы не быть, и многие жены ходят по делам пешком или пользуются автобусом.

14.Не хочет покупать продукты и хозяйственные принадлежности, помогать по дому, делать перестановку мебели и ремонт, заявляя: «А почему бы тебе самой не сдвинуть тот шкаф и не поклеить обои, дорогая?»

15. Игнорирует ваши просьбы сходить в аптеку, когда вы больны.

16. Если чем-то недоволен, наказывает вас — объявляет затяжной бойкот, не реагирует на проявления нежных чувств, отказывается выходить с вами в люди или публично отчитывает и унижает.

17. Не дает заснуть ночью.

18. Высмеивает вас, ваши чувства и убеждения, не считается с тем, что вам дорого, скрывает правду, изменяет.

19. Говорит, что вас нет дома, если первый снимает трубку, или с пристрастием выясняет, зачем вы понадобились звонящему.

20. Привязывает вас к дому против вашей воли — требует, чтобы вы бросили работу, отбирает ключи, запирает снаружи, угрожает расправой, если выйдете за порог.

21. Срывает злость на детях и домашних животных.

22. Отказывается встретить вас поздно вечером, когда возвращаться одной страшно и опасно.

Ответили «никогда» на все вопросы

Вы строите отношения на равенстве и взаимоуважении. В каждой семье бывают ссоры и размолвки, но они не имеют ничего общего с бытовым насилием, если вспыхивают спонтанно, а не провоцируются сознательно одним супругом, который в ходе конфликта стремится внушить другому страх и чувство вины, приобрести власть и контроль над ним.

Преобладают ответы «никогда» и «редко»

К сожалению, элемент бытового насилия уже присутствует в вашей жизни. Не оправдывайте резкость мужа тем, что он много работает, у него расшатаны нервы, сложный характер, проблемы в бизнесе… «В набедренной повязке мужчина был жесток по наивности, в костюме и галстуке — по расчету», — утверждает немецкий социолог Вильгельм Швебель. Расчет же в данном случае прост — поработить вас, сломать как личность. Вы же не хотите, чтобы у вас выработался синдром избиваемой женщины, как это бывает у тех, кто подвергается насилию (необязательно физическому) много лет. Это состояние сродни умиранию — у вас нет собственных чувств и желаний, вы становитесь абсолютно беспомощной и убеждены, что не в состоянии контролировать свою жизнь. Не пытайтесь спустить все на тормозах — твердо дайте понять, что не потерпите пренебрежения, грубого обращения и посягательства на внутренний суверенитет. Иначе сила, степень и разнообразие способов давления на вас будут только возрастать. Если и можно прервать эскалацию бытового насилия, то лишь в самом начале, прибегнув к помощи психолога.

Преобладают ответы «часто» и «постоянно»

К сожалению, в вашей семье остро стоит проблема домашнего насилия. Не пытайтесь оставить все, как есть: будет только хуже. По словам Владимира Короленко, «насилие питается покорностью, как огонь соломой». Унизительные, изматывающие отношения иногда длятся десятилетиями, а разорвать их мешает психологический механизм слияния с партнером. Вы не мыслите себя отдельно от любимого и принимаете его чувства и эмоции настолько близко к сердцу, что забываете о своих собственных. В зависимость от тирана попадают и прочие члены семьи, которые помогают друг другу выживать в домашнем кошмаре, выступая то в роли жертв, то в роли спасателей.

Задумайтесь: сколько энергии вы тратите на выживание в такой ситуации?! Не подавая виду, как вам больно и обидно, вы впадаете в реактивную депрессию. Не позволяйте домашнему тирану самоутверждаться за ваш счет. В критической ситуации обращайтесь к специалисту.

Задача психолога — помочь женщине выстроить внутренние границы, чтобы хватило сил разорвать эмоциональную зависимость и покончить с бесчеловечным обращением. Ведь согласно Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН в 1948 году, все люди имеют право на жизнь без насилия. В преамбуле Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин сказано, что государство имеет право вмешиваться во внутреннюю жизнь супругов и должно брать на себя функцию защиты, когда семья превращается в источник эксплуатации и злоупотреблений.

НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ!

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО ПРИЗНАТЬСЯ САМОМУ СЕБЕ, ЧТО ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ!

Помните, что это ни в коем случае не будет говорить о вашей слабости, а, наоборот, о вашей силе духа и желании изменить свою жизнь к лучшему!

Обратиться за помощью можно в государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г.Бреста» по адресу: г.Брест, ул. Халтурина,8.

Помимо оказания психологической, юридической помощи в территориальном центре открыта и функционирует «кризисная» комната.

«Кризисная» комната - специально оборудованное помещение, обеспеченное всеми видами коммунально-бытового благоустройства и предназначенное для предоставления в случае необходимости лицам, находящимся в кризисном состоянии, временного пребывания.

Бесплатная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия: +375 29 892- 88 -07 Ежедневно. Круглосуточно.