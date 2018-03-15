Спидкамы в Беларуси будут фотографировать авто без техосмотра

Уведомления об отсутствии техосмотра нарушители будут получать по почте – как и "письма счастья" о превышении скорости.



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Возможность перевода камер фотофиксации в непрерывный режим рассматривается в Беларуси – чтобы они фиксировали автомобили с не пройденным техосмотром, сообщили в четверг в эфире телеканала "Беларусь 1".

В настоящее время проводится работа по предоставлению Гостехосмотром необходимых данных предприятию "Безопасные дороги" – планируется, что оно будет контролировать этот процесс.



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Ожидается, что в будущем уведомления об отсутствии техосмотра нарушители будут получать по почте – как и "письма счастья" о превышении скорости.

"Незначительно модернизировав эту систему, переведя ее в непрерывный режим, мы можем использовать ее для многих целей", – сказал в эфире канала председатель постоянной комиссии Палаты представителей Андрей Рыбак.

Он также уточнил, что доработка систем практически незначительная, а в будущем это может принести большую пользу в плане обеспечения безопасности дорожного движения.