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Спидкамы в Беларуси будут фотографировать авто без техосмотра

16.03.2018 10:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Уведомления об отсутствии техосмотра нарушители будут получать по почте – как и "письма счастья" о превышении скорости.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54080.php

Спидкамы в Беларуси будут фотографировать авто без техосмотра

Возможность перевода камер фотофиксации в непрерывный режим рассматривается в Беларуси – чтобы они фиксировали автомобили с не пройденным техосмотром, сообщили в четверг в эфире телеканала "Беларусь 1".

В настоящее время проводится работа по предоставлению Гостехосмотром необходимых данных предприятию "Безопасные дороги" – планируется, что оно будет контролировать этот процесс.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54080.php

Спидкамы в Беларуси будут фотографировать авто без техосмотра

Ожидается, что в будущем уведомления об отсутствии техосмотра нарушители будут получать по почте – как и "письма счастья" о превышении скорости.

"Незначительно модернизировав эту систему, переведя ее в непрерывный режим, мы можем использовать ее для многих целей", – сказал в эфире канала председатель постоянной комиссии Палаты представителей Андрей Рыбак.

Он также уточнил, что доработка систем практически незначительная, а в будущем это может принести большую пользу в плане обеспечения безопасности дорожного движения.

 
 
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Уведомления об отсутствии техосмотра нарушители будут получать по почте – как и "письма счастья" о превышении скорости. Возможность перевода камер фотофиксации...

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