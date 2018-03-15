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С брестского вокзала в польские лагеря: Как складывается судьба беженцев после перехода белорусской границы

16.03.2018 10:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Что происходит с беженцами на самой границе и потом, в случае успешного ее пересечения? "Белорусский партизан" проследил путь беженцев от брестского вокзала до польских лагерей и узнал, каким образом происходит их адаптация в Польше.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54079.php

С брестского вокзала в польские лагеря: Как складывается судьба беженцев после перехода белорусской границы

Сегодня в Бресте беженцев практически не видно, в основном это по-прежнему чеченцы. Но так было не всегда: в 2016 году в Бресте были тысячи чеченцев, однажды было зафиксировано 8 тысяч попыток пересечения границы за один месяц. Но даже когда в городе их было много, они обитали или на вокзале, или на съемных квартирах. Напомним, что чеченцы как граждане России могут жить без регистрации в Беларуси 90 дней, и на протяжении всего этого времени пытаться штурмовать границу.

Белорусско-польская граница: из 50 семей пропускают только две

Правозащитники из Хельсинского комитета рассказывают, что польские пограничники делают все, чтобы беженцы чувствовали себя не желанными в Польше.

 

 
Теги: Брест
 
 
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