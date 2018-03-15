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Брестский район: в ДТП травмированы две женщины-пассажиры "Фиат" - фото
16.03.2018 10:32 — Разное | Виртуальный Брест
15.03.2018 около 17 часов 20 минут на территории Брестского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 35-летний житель г.Бреста, управлял автомобилем марки «Фиат» и двигался по автодороге Р94 "Брест-Томашовка-граница Украины".
На 23 километре, на закруглении дороги влево, не справился с управлением автомобиля, выехал за пределы проезжей части, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. В результате происшествия две пассажирки автомобиля, 57-летняя и 63-летняя жительницы г.Бреста с различными травмами госпитализированы в УЗ "Брестская центральная городская больница".
Проводится проверка.
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15.03.2018 около 17 часов 20 минут на территории Брестского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 35-летний житель...
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