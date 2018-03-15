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Турмаршрут для сплава на байдарках свяжет приграничье Беларуси, Украины и Польши
16.03.2018 10:32 — Разное | Виртуальный Брест
Водный туристический маршрут свяжет регионы белорусско-украинско-польского приграничья, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель представительства программы трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина" 2014-2020 Максим Алданов.
Инициатива "Буг объединяет нас" была одобрена среди 17 проектов по теме "Наследие" на заседании совместного мониторингового комитета программы.
Партнерами выступают Дрогичинский райисполком, польский Дрохичин и Сокальская районная рада. Общая сумма гранта - более 1 млн 285 тыс. евро, в том числе на белорусскую сторону приходится 256,5 тыс. евро.
Проект подразумевает создание трансграничного туристического маршрута для сплава на байдарках общей протяженностью около 800 км. По плану, свое начало он берет в гмине Дрохичин в водах Западного Буга, а в районе Бреста разветвляется. Один его участок продолжается по украинской стороне Буга до самого его истока в Сокальском районе. Вторая часть маршрута пройдет по территории Беларуси - реке Мухавец и Днепровско-Бугскому каналу с финишем в Дрогичинском районе.
Планируется обустроить площадки для отдыха туристов, создать причалы, установить информационные знаки вдоль следования водного маршрута. Займутся партнеры и организацией массовых мероприятий в трансграничье.
"Уверен, новый маршрут привлечет немало туристов, даст толчок развитию инфраструктуры прилегающих территорий. Кроме того, проект будет способствовать укреплению партнерских отношений между жителями трех стран", - отметил Максим Алданов.
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Водный туристический маршрут свяжет регионы белорусско-украинско-польского приграничья, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель представительства программы...
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