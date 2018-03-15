Вице-спикер Госдумы и член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев, являющийся сыном одиозного политика Владимира Жириновского, прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» — «Атлетико» (1:5). По сумме двух поединков единолично лидирующий сейчас в российской премьер-лиге московский «Локомотив» уступил мадридцам с общим счетом 1:8.

Игорь Лебедев. Фото: ldpr.ru

— Никакого позора нет. Да, результат неприятный и досадный. Но «Атлетико» — европейский гранд. Великая «Барселона» не так давно выиграла с огромным трудом у мадридского клуба.

Пожалуй, 1:5 — слишком крупный счет, тем не менее иллюзий особых не было после первого матча. Но опыт, который приобрела команда, бесценен. Если «Локомотив» будет играть так, как в матче с «Атлетико» в первом тайме, в нашем чемпионате, он будет чемпионом страны до конца своих дней. Опыт поможет и в Лиге чемпионов, куда «Локомотив» уж точно попадет по итогам нынешнего чемпионата. Если вдруг попадем в группу с «Атлетико», будем знать, как играть, чего ожидать. У игроков не будут трястись коленки так, как тряслись в первом матче в Мадриде.

Спасибо «Локомотиву», что мы смогли увидеть своими глазами Симеоне и «Атлетико». Стадион был полный, а не так давно на клуб ходило по пять тысяч человек. А сейчас на «Ниццу» пришло 18 тысяч, на «Атлетико» — больше 20 тысяч. Это большой шаг в развитии всего российского футбола, — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.