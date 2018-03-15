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Всего 4 новые машины на 1000 человек. Беларусь оказалась в аутсайдерах рейтинга автомобилизации
Несмотря на то, что пробки в Минске растут, а мест для парковки все меньше и меньше, Беларусь по уровню автомобилизации оказалась в самом конце рейтинга. AUTO.TUT.BY посмотрел, сколько новых машин покупают белорусы и какие марки предпочитают.
Среди всех стран мира Беларусь всегда находилась примерно в середине списка с показателем около 300 автомобилей на 1000 жителей. Расчет ведется исходя из соотношения общего количества легковых автомобилей к количеству населения.
А по общему количеству проданных новых автомобилей беларусь занимает 27 место из 33-х с результатом 38 954 авто. Безусловным лидером про уровню автомобилизации является Люксембург. 600 тысяч его граждан купили в 2017 году 52 775 новых автомобилей, что равно 87,96 авто на 1000 жителей.
Что касается продаж новых автомобилей по маркам, то на европейском рынке с большим отрывом лидирует Volkswagen с долей 23,8%. Далее следует PSA Group, а замыкает тройку лидеров Renault Group. Обратим внимание, что марка LADA, входящая в групу Renault, продала на рынках Европы 5 158 автомобилей.
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AUTO.TUT.BY узнал, сколько новых автомобилей приходится на 1000 жителей в Беларуси и какие марки были самыми продаваемыми в Европе. Цифры оказались очень интересными.
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