

фото: задержание Скрипаля в 2004 году

Бывший глава ГРУ Минобороны России Федор Ладыгин, возглавлявший структуру в то время, когда в ней работал Сергей Скрипаль, заявил, что обвинения Лондона не обоснованы и что российская разведка никогда не занималась такими «гнусными глупостями».

Российская разведка никогда не занималась тем, в чем ее обвиняют власти Великобритании, заявил бывший глава главного разведывательного управления Генштаба России генерал-полковник Федор Ладыгин в разговоре с официальным печатным органом Минобороны - газетой «Красная звезда».

«Да и российская разведывательная структура, в которой я имел честь много лет служить, никогда - повторяю: никогда - не занималась такими гнусными глупостями, которые нашей стране сейчас в Великобритании пытаются приписать», - заверил он.

По его словам, Скрипаль стал никому не нужен. «Для нас судьба предателя безразлична. Для разведчика предатель умирает сразу, он абсолютно перестает существовать в памяти, вымывается из нее. Для предателя забвение - смерть», - подчеркнул Ладыгин.

Великобритания обвиняет Россию в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которые были найдены без сознания 4 марта в британском городе Солсбери. По словам премьер-министра королевства Терезы Мэй, они были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое относится к третьему поколению химического оружия и которое Россия производила вопреки международному запрету, пишет РБК .

На основе этих обвинений 14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из Великобритании. На реализацию этого требования премьер дала неделю. Российское внешнеполитическое ведомство оценило решение Великобритании как провокацию. В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров заверил, что Москва обязательно вышлет из России британских дипломатов.

Сергей Скрипаль в 2004 году был обвинен в госизмене за сотрудничество с британской разведкой. Как установило следствие, в 1995 году его, на тот момент состоявшего на службе в ГРУ Генштаба России, завербовали разведслужбы Великобритании. Он за вознаграждение передавал им секретные данные о россиянах, которые работают в европейских странах под прикрытием. В 2010 году Скрипаль был выслан в Великобританию в рамках обмена шпионами.