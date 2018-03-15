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Huawei P20 Lite представлен официально
Компания Huawei
У смартфона 16-мегапиксельная фронтальная камера и двойная основная (16 + 2 Мп), второй модуль используется для создания фотографий с эффектом боке. Емкость аккумулятора — 3000 мАч. Работает устройство под управлением Android 8.0 (Oreo) с фирменной оболочкой EMUI 8.0
Huawei P20 Lite будет продаваться в черном, голубом и розово-золотом цветах. В Польше устройство стоит 470 долларов, в Чехии — 440.
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У него безрамочный дизайн, вырез и неплохие характеристики.
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