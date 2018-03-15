Живут не по средствам. Налоговики просят минчан сообщить о тех, кто нелегально работает

Налоговики просят минчан сообщать о тех, кто работает нелегально. Для этого они запустили акцию «Заплати налоги — работай честно». Акция пройдет с 19 по 23 марта, сообщили в ИМНС по Минску.

— Граждане, располагающие информацией о физических лицах, оказывающих услуги без уплаты налогов (нелегально), могут сообщить об этом ежедневно с 09.00 до 18.00 по телефонам: 229−26−60; 229−26−85, — рассказали в ИМНС по Минску.

Ранее налоговики просили белорусов сообщать о нелегальных таксистах, а также о тех, кто нелегально сдает квартиры и гаражи.

В МНС ранее заявляли , что активизируют работу в отношении граждан, живущих «не по средствам».

Напомним, в налоговых органах валюты и кредитах">работает автоматизированная система, которая позволяет сопоставлять информацию о том, сколько человек зарабатывает и сколько тратит. Например, в базе содержится информация о зарплате по основному месту работы, о полученных из-за границы денежных переводах, теперь к ней добавятся еще и сведения о кредитах и о покупке валюты. Кроме этого, база «видит» дорогостоящие покупки: квартиры, дома, транспортные средства, гаражи.