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Живут не по средствам. Налоговики просят минчан сообщить о тех, кто нелегально работает

16.03.2018 11:31 — Разное | Tut.by  
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Налоговики просят минчан сообщать о тех, кто работает нелегально. Для этого они запустили акцию «Заплати налоги — работай честно». Акция пройдет с 19 по 23 марта, сообщили в ИМНС по Минску.

— Граждане, располагающие информацией о физических лицах, оказывающих услуги без уплаты налогов (нелегально), могут сообщить об этом ежедневно с 09.00 до 18.00 по телефонам: 229−26−60; 229−26−85, — рассказали в ИМНС по Минску.

Ранее налоговики просили белорусов сообщать о нелегальных таксистах, а также о тех, кто нелегально сдает квартиры и гаражи.

В МНС ранее заявляли, что активизируют работу в отношении граждан, живущих «не по средствам».

Напомним, в налоговых органах валюты и кредитах">работает автоматизированная система, которая позволяет сопоставлять информацию о том, сколько человек зарабатывает и сколько тратит. Например, в базе содержится информация о зарплате по основному месту работы, о полученных из-за границы денежных переводах, теперь к ней добавятся еще и сведения о кредитах и о покупке валюты. Кроме этого, база «видит» дорогостоящие покупки: квартиры, дома, транспортные средства, гаражи.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Налоговики запустили акцию "Заплати налоги - работай честно". Акция пройдет с 19 по 23 марта, сообщили в ИМНС по Минску.

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